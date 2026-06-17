Vivienda para el Bienestar en Yucatán: avanza construcción de 46 mil casas en 36 municipios

El programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán acumula 52 predios vigentes en 36 municipios y la proyección de 46 mil 909 viviendas, equivalentes al 67 por ciento de la meta sexenal de 70 mil acciones comprometidas con el estado.

En esa ruta, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo ayer en la Ciudad de México una doble jornada de gestión federal con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, y con el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, para acelerar la entrega de los predios pendientes.

En el encuentro con Sedatu se revisaron los proyectos habitacionales contemplados para el estado en el marco del citado programa, así como la coordinación en planeación territorial, desarrollo urbano y vivienda social.

Se acordó garantizar que las familias yucatecas –particularmente las que durante años enfrentaron mayores obstáculos– puedan construir un patrimonio propio en municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Valladolid, Tizimín, Tekax, Motul, Izamal y Ticul, entre otras 26 demarcaciones con predios vigentes.

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Con el titular del Infonavit se revisaron los avances operativos del programa, que cuenta con 20 predios del Instituto en Yucatán y que ya entregó las primeras 64 viviendas en el desarrollo San Marcos, en Mérida, el 29 de enero pasado, en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A ello se suman 30 predios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y dos predios en reserva, que completan la cartera territorial vigente del programa en el estado.

Población meta

La Vivienda para el Bienestar está dirigida a trabajadores jóvenes mayores de 18 años y a familias en formación con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, sectores que históricamente enfrentaron las mayores barreras para acceder a un patrimonio.

El preregistro en línea, abierto desde febrero pasado, es gratuito, no requiere intermediarios y está disponible en los portales oficiales del Gobierno del Estado y del Infonavit.

“La vivienda es un derecho, no un lujo, por eso es uno de los pilares de nuestros programas sociales. Devolverle Yucatán a su gente empieza por garantizar un hogar digno, seguro y propio para las familias trabajadoras. Estas reuniones confirman que el Gobierno de México y el del Estado caminamos en la misma dirección bajo el Renacimiento Maya: que ninguna familia yucateca se quede sin techo”, expresó Díaz Mena.

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Arquitectura institucional

El avance del programa se sostiene en una coordinación amplia entre el Gobierno de México –a través de Sedatu, Conavi e Infonavit– y el Gobierno del Estado, con la participación del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán y Protección Civil.

Esta arquitectura institucional permite identificar, gestionar y desarrollar reservas territoriales que respondan a la creciente demanda de vivienda en la entidad.

Así, la política de vivienda constituye uno de los pilares del eje de Programas Sociales del Gobierno del Estado: instrumento de justicia social que reduce desigualdades, brinda certeza patrimonial a miles de familias y genera oportunidades para quienes durante años permanecieron excluidos del acceso a un patrimonio. La estrategia se inscribe en la coordinación permanente con la administración federal.