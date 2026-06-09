Yucatán reforzará la seguridad con cámaras IA, arcos de vigilancia y más equipamiento policial

El comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, presentó una estrategia integral para reforzar la seguridad en la entidad mediante la modernización del equipamiento policial, infraestructura operativa y tecnología de vigilancia.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, el funcionario destacó que la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad ha sido clave para que Yucatán se mantenga como uno de los estados más seguros del país. Sin embargo, reconoció que el crecimiento poblacional y urbano representa nuevos retos en materia de seguridad y atención de emergencias.

En ese sentido, explicó que la estrategia se enfocará en tres ejes principales: prevención apoyada con tecnología desde el C5i, fortalecimiento del equipo de protección para el cuerpo de bomberos y mejora de la operación policial para reducir los tiempos de respuesta ante incidentes.

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“Yucatán es seguro porque la gente confía en la policía. Nuestra tarea es no fallarle a esa confianza y fortalecer a tiempo”, expresó el comandante durante su intervención.

Como parte de la propuesta denominada Fortalecimiento de Aplicación y Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica, Física y Operativa de Seguridad, se contempla una inversión estratégica a través del programa Plan Yucatán en Paz, con el objetivo de ampliar la presencia territorial, la capacidad tecnológica y la respuesta operativa de la SSP a largo plazo.

En materia de infraestructura física, el proyecto prevé la construcción y fortalecimiento de Centros Integrales de Seguridad Pública, Centros Tácticos Operativos y Bases de Operación Territorial en Mérida y su zona metropolitana, además de la ampliación y modernización del Instituto de Formación Policial.

Respecto a la infraestructura tecnológica, Saidén Ojeda informó que se fortalecerá la Red de Comunicación Operativa de la SSP mediante sitios estratégicos P25, lo que permitirá ampliar la cobertura, garantizar una comunicación más segura y mejorar la coordinación inmediata entre elementos, unidades y centros de operación.

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Asimismo, se contempla ampliar la vigilancia en Mérida y municipios conurbados mediante la instalación de 90 arcos de monitoreo vehicular equipados con 180 cámaras lectoras y 180 cámaras con inteligencia artificial. También se prevé habilitar 132 puntos de monitoreo inteligente con cámaras PTZ y cámaras fijas, así como actualizar mil cámaras con sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial.

El titular de la SSP añadió que el plan también incluye el fortalecimiento de la infraestructura operativa con nuevo equipamiento táctico para grupos especiales y la adquisición de trajes de protección para el personal del cuerpo de bomberos, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar mayor seguridad para los elementos.