Mérida crece y enfrenta nuevos retos de seguridad: Gobierno de Yucatán refuerza la atención en colonias y comisarías

El crecimiento urbano de Mérida y la expansión de nuevas zonas habitacionales representan uno de los principales retos en materia de seguridad para Yucatán, reconoció el gobernador Joaquín Díaz Mena durante la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), el mandatario señaló que las estrategias de vigilancia y proximidad social se han reforzado especialmente en colonias periféricas y comisarías de Mérida, donde el crecimiento urbano ha generado nuevas necesidades de atención y prevención del delito.

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“Esta Mesa de Seguridad funciona porque cada institución aporta sus capacidades para un objetivo común: mantener la tranquilidad que ha caracterizado a Yucatán. El trabajo diario, la coordinación efectiva y las decisiones oportunas garantizan que nuestro estado siga siendo un lugar donde las familias puedan vivir en paz”, afirmó.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, Díaz Mena explicó que el fortalecimiento de la inteligencia policial y el uso de tecnología instalada en el C5i permiten actuar de forma anticipada ante posibles hechos delictivos, además de mejorar la comunicación entre corporaciones y reducir los tiempos de respuesta.

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El Gobernador indicó que las acciones de seguridad se mantienen de manera permanente en los 106 municipios del estado, con estrategias adaptadas a las condiciones de cada región y respaldo continuo a las policías municipales.

En ese sentido, exhortó a los ayuntamientos a garantizar que sus elementos policiacos cumplan con las pruebas de control y confianza establecidas por la normatividad en materia de seguridad pública.

Díaz Mena destacó que el C5i opera las 24 horas del día durante todo el año como centro de coordinación de operativos, monitoreo y atención inmediata, con participación conjunta de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal, corporaciones municipales y fiscalías.