Mérida ya es la décima ciudad con más alojamientos en Airbnb a nivel nacional

Mérida se ubicó en la décima posición nacional por el número de alojamientos ofertados en Airbnb, al concentrar más de 6 mil 600 espacios disponibles en la plataforma de hospedaje, de acuerdo con información dada a conocer por la propia empresa.

La presencia de este tipo de hospedaje no se limita a la capital yucateca. Destinos como Valladolid y Progreso también registran una importante oferta de renta vacacional a través de plataformas digitales, reflejo del creciente atractivo turístico que mantiene Yucatán para visitantes nacionales y extranjeros.

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Ante este panorama, el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur) reconoció que el crecimiento de la oferta de hospedaje mediante plataformas digitales es una muestra del posicionamiento turístico de la entidad. Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia una regulación que permita una competencia más equitativa entre este modelo de negocio y la industria hotelera tradicional.

“El objetivo no es limitar esta actividad, sino establecer reglas claras para todos los prestadores de servicios turísticos. La regulación permitirá un mejor control y seguridad, al permitir que las autoridades conozcan quiénes operan estos espacios y dónde se ubican”, afirmó el presidente de Cetur, Jordy Abraham Martínez.

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El dirigente empresarial señaló que quienes ofrecen servicios de hospedaje a través de plataformas digitales también deben cumplir con permisos, verificaciones, disposiciones de Protección Civil y obligaciones fiscales, tal como ocurre con otros prestadores de servicios turísticos.

Indicó que una regulación adecuada contribuiría a generar mayor certidumbre tanto para las autoridades como para los visitantes, además de propiciar condiciones de competencia más equilibradas dentro del sector.

El Cetur reiteró su disposición de participar en la construcción de una normatividad que permita ordenar la renta vacacional sin afectar la competitividad de Yucatán como destino turístico.

El crecimiento de las plataformas de renta vacacional ha transformado el mercado de hospedaje en diversos destinos del país, particularmente en ciudades con alta demanda turística.