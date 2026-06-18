Segey reemplazará a toda la plantilla de telesecundaria en Tesoco tras protesta por presunto abuso

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) anunció el relevo total del personal de la Escuela Telesecundaria “José Inés Novelo”, ubicada en la comisaría de Tesoco, luego de los hechos ocurridos esta semana derivados de un presunto caso de abuso contra un menor de edad atribuido a un intendente adscrito al plantel.

La dependencia estatal informó que la situación generó inconformidad entre madres y padres de familia, quienes señalaron haber tenido conocimiento del presunto delito, mismo que, según precisó la autoridad educativa, no ocurrió dentro de las instalaciones escolares.

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Como parte de las manifestaciones, el pasado 17 de junio un grupo de familiares cerró la escuela y solicitó la salida del personal docente, directivo y de supervisión. Posteriormente, estas personas fueron trasladadas a la comisaría de Tesoco, donde permanecieron retenidas contra su voluntad durante varias horas.

Ante este escenario, personal de la Dirección Jurídica de la Segey acudió a la comunidad para establecer una mesa de diálogo con los padres de familia y autoridades locales. Tras las negociaciones, las partes firmaron una minuta de acuerdos encaminada a restablecer las actividades académicas y atender las demandas de la comunidad.

Entre los compromisos asumidos destaca el cambio completo de la plantilla laboral de la telesecundaria, así como la reapertura del plantel el próximo 22 de junio de 2026 con nuevos docentes y personal responsable. Además, la dependencia garantizó la entrega de documentación correspondiente al cierre del ciclo escolar y la continuidad educativa de los estudiantes.

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La Segey también se comprometió a brindar apoyo institucional a la familia del menor afectado dentro del ámbito de sus atribuciones y a mantener el diálogo con madres y padres de familia para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

Una vez suscrito el documento, el personal docente, directivo y de supervisión fue liberado. Posteriormente, se les convocó a acudir a la Dirección de Educación Secundaria, en Mérida, para recibir atención y seguimiento respecto a su situación laboral.

La dependencia explicó que el protocolo de actuación correspondiente no pudo activarse el día de los hechos debido a que el personal escolar se encontraba retenido; sin embargo, indicó que el procedimiento será puesto en marcha durante las diligencias programadas este jueves.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que cualquier denuncia relacionada con posibles afectaciones a la integridad de niñas, niños y adolescentes será atendida conforme a los protocolos establecidos, privilegiando el interés superior de la niñez y la protección de los derechos de la comunidad escolar.