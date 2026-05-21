PT descarta ruptura con Morena y Verde en Campeche: son rumores internos

La posible separación entre el Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Campeche se trata de rumores que forman parte de “golpeteos e intereses políticos” de grupos internos, afirmó el coordinador municipal petista, Isaac Díaz Briceño, al referir que, si rumbo al proceso electoral de 2027 no logran acuerdos, esta organización cuenta con perfiles para entrar a la contienda.

Tras los supuestos desacuerdos de los petistas, porque como siempre son vistos como el partido minoritario que suma poco, no garantizándoles espacios en los gobiernos, el dirigente del PT en Carmen señaló que aún es muy temprano para definir candidaturas o repartición de espacios y en consecuencia molestarse por algo que no ha sucedido.

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Reveló que, en estos momentos, todos los institutos políticos se encuentran organizando sus estructuras internas, con la finalidad de fortalecer y preparar a los mejores perfiles. Explicó que posteriormente se instalarán mesas de diálogo para discutir una eventual coalición, aunque sostuvo que actualmente la relación entre el PT, Morena y el Verde es buena y sin fricciones, pese a que el “fuego amigo interno” quiere hacer creer lo contrario.

Díaz Briceño también destacó que el Partido del Trabajo trabaja desde hace tiempo en el fortalecimiento de su estructura política en todos los municipios del estado, con la finalidad de que, si no existen acuerdos, tengan la posibilidad de competir con todo en el proceso electoral de 2027. Indicó que cuentan con cuadros competitivos y que han regresado al trabajo territorial desde el día siguiente de la pasada elección, para evitar el señalamiento de que no tienen buenos candidatos.

El dirigente petista informó que el PT mantiene abierta una campaña permanente de afiliación y adelantó que el próximo 7 de junio realizarán una asamblea informativa con comités de afiliados en la cancha techada de la colonia Manigua, donde no solo mantienen cercanía con simpatizantes y militantes, sino que ratifican su compromiso de mantener el movimiento de izquierda.

Por último, reiteró que lejos de ser vistos como un partido que suma poco, el PT ha avanzado y fortalecido sus estructuras, incluso en Carmen ese partido sumó cinco mil votos para la coalición a la alcaldía, por lo que el compromiso interno no solo es mantenerlo sino incrementarlo en las próximas elecciones.