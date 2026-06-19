Padres exigen destituir a Directora de una primaria en Valladolid tras acusaciones de autoritarismo

Padres de familia de la escuela primaria Club de Leones No. 5 solicitaron la destitución y reubicación de la directora Fátima Bojórquez Hoil, a quien señalan por presuntas actitudes autoritarias y falta de coordinación con la comunidad escolar con respecto a los recursos federales para mejoras de la institución.

Desde temprana hora, decenas de tutores, en su mayoría mujeres, se reunieron en las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia Fernando Novelo, para manifestar su inconformidad y exigir la intervención de las autoridades educativas.

De acuerdo con los padres de familia, la directora ha intentado imponer decisiones relacionadas con la Sociedad de Padres de Familia y mantiene una forma de trabajo que, aseguran, excluye la participación de maestros y tutores.

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Guadalupe Castro, una de las madres inconformes, afirmó que la directora pretende tener control sobre los recursos federales que recibe la escuela.

Por su parte, Verónica Castillo, Greisi Ciau, Ana Laura, Jazmín y María, coincidieron en señalar que la funcionaria “quiere hacer las cosas a su modo”.

Asimismo, indicaron que durante su gestión han dejado de realizarse algunas actividades escolares y festivales tradicionales, como los festejos por el Día de la Madre y el Día del Padre.

También cuestionaron ciertas medidas disciplinarias implementadas en el plantel, entre ellas las restricciones para que los alumnos corran dentro de la escuela o hagan uso de la biblioteca.

Los manifestantes señalaron además que, cuando la directora llama la atención a los estudiantes, lo hace de manera severa. Por su parte, un docente identificado como Jorge consideró que a la directiva “le falta liderazgo” para conducir adecuadamente la institución.

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Ante la protesta, acudió al plantel el supervisor de la Zona Escolar 91, Víctor Gómez Aguilar, quien inicialmente aseguró que ningún padre de familia se había acercado previamente para exponerle las inconformidades existentes.

Posteriormente, escuchó los planteamientos de los tutores y, tras varios minutos de diálogo, se realizó una reunión formal en el domo de la escuela, donde personal de intendencia instaló mesas y equipo de sonido para facilitar el encuentro.

Como resultado, se levantó un acta firmada por los padres de familia, documento que, según informó el supervisor, será turnado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) para su análisis.

Los inconformes reiteraron que no desean el regreso de la directora al plantel y solicitaron que la dependencia educativa designe a otra persona para ocupar el cargo. Incluso advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían emprender otras acciones de protesta similares a las realizadas recientemente por padres de familia en la comisaría de Tesoco.

Al ser abordada por los medios de comunicación para conocer su postura, Fátima Bojórquez se limitó a responder: “No diré nada, hablaré en su momento”.

Antes de concluir la reunión y con el fin de evitar confrontaciones, el supervisor Víctor Gómez Aguilar pidió a la directora retirarse del plantel y trasladarse a las oficinas de supervisión mientras se desarrollaban las conversaciones con los padres de familia.