Rescatan a dos perros en Kanasín tras quedar abandonados por la muerte de su dueño

Elementos de la Policía Ecológica de Kanasín rescataron a dos perros que permanecían encerrados dentro de un predio del centro del municipio, luego del fallecimiento de su propietario, situación que dejó a los animales sin atención durante varios días.

El caso se registró en un inmueble ubicado en la calle 18 por 15 y 17, donde vecinos alertaron a las autoridades tras detectar que los caninos permanecían solos y sin posibilidad de salir del domicilio.

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De acuerdo con la información oficial, el reporte inicial llegó a las autoridades a través de una publicación en redes sociales, lo que permitió iniciar el seguimiento del caso.

Debido a que el predio se encontraba en una situación jurídica particular derivada del fallecimiento del dueño, la corporación estableció comunicación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán para solicitar la autorización correspondiente antes de ingresar al inmueble.

Una vez obtenido el aval ministerial, los elementos de la Policía Ecológica ingresaron al predio y lograron rescatar a los dos perros, quienes fueron trasladados para su valoración médica.

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La veterinaria en turno informó que los animales presentaban un cuadro leve de deshidratación, sin lesiones de gravedad, por lo que recibieron atención inmediata.

Finalmente, los caninos fueron entregados a la hermana del fallecido propietario, a quien se le orientó sobre los cuidados necesarios para su recuperación y bienestar.