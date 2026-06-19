Resultados de nuevo ingreso al Tecnológico de Mérida 2026: consulta aquí tu folio del TecNM

Este viernes 19 de junio, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Mérida publicó los folios de las y los estudiantes admitidos en sus diferentes programas de licenciatura e ingeniería al ciclo escolar 2026-2027.

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De acuerdo con la convocatoria oficial, los resultados se dan a conocer mediante la publicación de los folios de los aspirantes aceptados para ingresar al semestre agosto-diciembre 2026. La institución informó previamente que la lista estaría disponible el 19 de junio a través de sus canales oficiales.

¿Dónde consultar los resultados del TecNM Mérida 2026?

Las y los aspirantes pueden verificar si fueron admitidos ingresando al apartado de resultados de examen de admisión en el portal oficial del Instituto Tecnológico de Mérida, donde se encuentran los archivos PDF organizados por carrera.

Los resultados están divididos por programas académicos, entre ellos Administración, Ingeniería Ambiental, Arquitectura, Ingeniería Biomédica, Bioquímica, Cibersegurdiad, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Semiconductores e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Paso a paso para consultar tu folio

Ingresa al portal oficial del Instituto Tecnológico de Mérida. Busca la sección “Resultados examen de admisión”. Selecciona la carrera para la que presentaste examen. Descarga el archivo PDF correspondiente. Localiza tu número de folio dentro de la lista de aspirantes admitidos.

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Las autoridades educativas recomiendan revisar cuidadosamente la información publicada y mantenerse atentos a las fechas de inscripción, entrega de documentos y curso propedéutico que serán anunciadas posteriormente para quienes obtuvieron un lugar en la institución.

Para resolver dudas sobre el proceso de admisión 2026, el Tecnológico de Mérida pone a disposición de los aspirantes sus medios oficiales de contacto y comunicación, donde se publicarán los siguientes pasos para formalizar el ingreso al plantel.