Buscan evitar fraudes digitales en Yucatán

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) mantiene abierto hasta el 22 de junio el registro para la generación 53 del Diplomado en Educación Financiera 2026, un programa gratuito, en línea y con valor curricular dirigido a mayores de 17 años.

La titular de la dependencia en Yucatán, Osmaida Leonel Hernández, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de capacitación que busca fortalecer la cultura financiera.

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El diplomado tiene una duración de 150 horas distribuidas en tres módulos y puede cursarse desde cualquier lugar con acceso a Internet y correo electrónico.

Entre sus contenidos destacan temas relacionados con educación e inclusión financiera, ahorro, planeación financiera, crédito, inversiones, seguros, sistemas de retiro y funcionamiento del sistema financiero mexicano. El objetivo es que los participantes desarrollen habilidades para administrar mejor sus recursos, elaborar presupuestos y tomar decisiones económicas informadas.

Uno de los temas de relevancia es la prevención de fraudes financieros y ciberdelitos, debido al aumento de engaños digitales. El programa incluye herramientas para identificar riesgos, proteger información y utilizar plataformas digitales seguras.