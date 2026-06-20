Destinan 28 mdp para impulsar el empleo formal; priorizarán a personas en situación de vulnerabilidad

Más de 28 millones de pesos serán destinados durante 2026 para fortalecer las oportunidades de empleo formal en Yucatán, con énfasis en personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el convenio de coordinación suscrito entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Gobierno de Yucatán, y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la inversión conjunta asciende a 28 millones 263 mil pesos para la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE).

Aporte estatal y federal

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Del monto total, la Federación aportará 10 millones 490 mil pesos, mientras que el Gobierno del Estado contribuirá con 17 millones 772 mil pesos para la puesta en marcha de acciones orientadas a facilitar la inserción laboral en puestos formales.

Los recursos permitirán ofrecer servicios de intermediación laboral, ferias de empleo, orientación ocupacional y programas de capacitación, acercando a la población con empresas y oportunidades de trabajo que respondan a las necesidades del mercado.

El convenio establece que la aportación federal se enfocará en consejería laboral y ferias de empleo, mientras que los recursos estatales se destinarán al Servicio Nacional de Empleo en Yucatán y a programas de fortalecimiento de competencias laborales.

El Gobierno de Yucatán deberá garantizar la infraestructura, personal especializado y mecanismos de atención, además de fortalecer la vinculación con empresas, instituciones educativas y organismos productivos.

Acciones previstas

Entre las acciones para 2026 se incluyen evaluaciones de habilidades dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores, además de estrategias para ampliar la cobertura en municipios de la entidad.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) busca facilitar la vinculación entre buscadores de trabajo y empresas, mediante servicios gratuitos de orientación, capacitación e intermediación laboral, operando con criterios de inclusión, transparencia y atención prioritaria a los grupos vulnerables.

El convenio precisa que los apoyos y servicios del programa serán gratuitos, acercando alternativas de inserción laboral y contribuyendo al fortalecimiento del empleo formal en Yucatán.