Hundimiento en Cerritos Mulchechén, Kanasín provoca cierre vial

Luego del hundimiento registrado en la calle 77 con 64B del fraccionamiento Cerritos Mulchechén, autoridades municipales comenzaron las labores de reparación y pavimentación de la zona afectada, donde un camión de carga terminó inclinado tras el colapso del terreno.

El incidente ocurrió el viernes, cuando el peso de la unidad provocó que cediera el pavimento. Tras el percance, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y Protección Civil acudió al sitio para inspeccionar el área, determinando que debajo de la superficie existe una cavidad natural, por lo que se procedió a acordonar la zona para evitar riesgos a vecinos y automovilistas.

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Los trabajos contemplan el relleno del socavón, la compactación del terreno con material especializado y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. De acuerdo con las estimaciones, las obras podrían quedar concluidas a mediados de la próxima semana.

Mientras tanto, se mantiene el llamado a conductores y peatones para extremar precauciones, respetar la señalización instalada y hacer uso de las rutas alternas habilitadas en ese sector del municipio.