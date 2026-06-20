Trabajadores de turismo en Yucatán denuncian amenazas y hostigamiento

Trabajadores de la empresa de transporte turístico Bahías Plus denunciaron presuntas amenazas de despido y hostigamiento tras solicitar formalmente el mantenimiento de las unidades, las cuales presentan severas fallas mecánicas que ponen en riesgo la seguridad de choferes y usuarios.

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El conflicto escaló luego de que la propietaria, Mireya Camarena Arenas, rechazara la petición, retirara las llaves de los vehículos y manifestara de forma extraoficial la intención de cesar operaciones en Mérida. Ante este escenario, los empleados reportan incertidumbre laboral y temen un cierre injusto sin liquidaciones legales.

La gerente de la empresa, Joana Castrejón Manzanero, dijo que las tensiones aumentaron tras sufrir agresiones verbales por parte de familiares de la dueña.

Esta situación afecta directamente un servicio clave que traslada a los turistas de cruceros a Progreso, quienes ya han expresado quejas y observaciones negativas sobre el visible deterioro de los vehículos.