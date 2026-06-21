Recuperación de manglares en Yucatán avanza de forma lenta: requiere entre cinco y siete años para consolidarse

La restauración de manglares en la costa yucateca avanza mediante un esquema de coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y comunidades locales, con intervenciones en decenas de hectáreas distribuidas en distintos puntos del litoral, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán.

El titular de la Oficina de Representación de la dependencia, Guillermo Porras Quevedo, explicó que los trabajos forman parte de una estrategia integral de remediación ambiental enfocada en zonas afectadas por alteraciones en manglares y humedales costeros, ecosistemas clave para la protección del litoral y la biodiversidad regional.

Detalló que las acciones no se limitan al componente técnico, sino que incorporan la participación de habitantes de las comunidades costeras, lo que ha permitido fortalecer la implementación de los proyectos y ampliar su alcance territorial.

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“Se entiende y hay que entender el contexto social que tiene todo esto. Siempre hay que trabajar de la mano con la sociedad. Eso es importantísimo, sobre todo porque los pobladores son quienes reciben de manera directa los beneficios de estos proyectos”, expresó.

Acciones sustentables

Porras Quevedo señaló que en localidades como Sisal, Chuburná y otros puntos de la costa norte del estado se desarrollan programas de conservación y restauración de ecosistemas, así como iniciativas orientadas a la sustentabilidad y recuperación de espacios naturales vinculados históricamente a la actividad pesquera.

Indicó que los proyectos se ejecutan de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno, además de contar con la participación de agrupaciones comunitarias y sectores productivos, entre ellos organizaciones locales vinculadas a actividades como la salinera.

Asimismo, destacó que el creciente interés ciudadano ha sido un factor clave para el fortalecimiento de estas acciones, particularmente a través de programas como la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas, que ha impulsado la participación social en la protección del entorno costero.

“La gente participa y genera esta conciencia. Está siendo un proceso importante porque estos temas ambientales son trascendentales y requieren de una participación colectiva para poder avanzar”, señaló.

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Siembra de plántulas

En el caso específico de la restauración de manglares, el funcionario reconoció que se trata de procesos de largo plazo debido a la naturaleza de estos ecosistemas. Actualmente, las acciones se concentran en la siembra de plántulas y el establecimiento de nuevas áreas de restauración.

Precisó que en Sisal se han intervenido entre 25 y 30 hectáreas, mientras que en la zona de Progreso se trabaja en aproximadamente 20 hectáreas adicionales, además de otros proyectos distribuidos a lo largo del litoral yucateco.

“Hay muchos núcleos donde se está trabajando de manera importante. Este programa comunitario ha permitido que los esfuerzos se multipliquen y que cada quien aporte desde sus posibilidades, pero siempre dentro de una estrategia general”, explicó.

No obstante, Porras Quevedo advirtió que los beneficios ecológicos no son inmediatos. Estimó que un manglar requiere entre cinco y siete años para alcanzar condiciones que le permitan ofrecer plenamente sus servicios ambientales, como protección costera, captura de carbono y conservación de especies.

El funcionario subrayó que esta temporalidad refleja la magnitud del deterioro ambiental en la zona y la necesidad de mantener esfuerzos sostenidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos para el litoral yucateco.