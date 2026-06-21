Clima en Yucatán: prevén lluvias dispersas y temperaturas de hasta 40 grados este Día del Padre

Las familias que celebrarán el Día del Padre este domingo 21 de junio en Yucatán deberán tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), que pronostica lluvias dispersas, fuertes rachas de viento y un ambiente extremadamente caluroso en gran parte del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe, en combinación con el paso de una onda tropical, favorecerá la presencia de lluvias ligeras y moderadas de manera dispersa en territorio yucateco.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades, especialmente si tiene programadas actividades al aire libre para festejar el Día del Padre.

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Temperaturas de hasta 40 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará siendo muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre 38 y 40 grados Celsius durante la tarde.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes en costas y zonas de lluvia

El pronóstico también indica viento del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora principalmente en la zona costera y en áreas donde se presenten lluvias.

Estas condiciones podrían generar reducción de visibilidad momentánea y afectaciones menores en estructuras ligeras, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Así estará el mar en el litoral yucateco

Para el litoral de Yucatán, las autoridades prevén oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes de las playas deberán mantenerse informados sobre las condiciones marítimas antes de realizar actividades en el mar.

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Recomendaciones para este Día del Padre en Yucatán

Mantenerse hidratado durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias.

Estar atento a tormentas eléctricas y rachas de viento.

Seguir los avisos oficiales de Protección Civil.

El clima para este domingo 21 de junio en Yucatán estará marcado por la combinación de calor extremo, lluvias dispersas y viento fuerte, por lo que las celebraciones del Día del Padre deberán realizarse tomando las precauciones necesarias para evitar incidentes.