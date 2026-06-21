Yucatán acumula 222 casos de VIH durante 2026; fortalecen estrategias de detección temprana

Yucatán acumuló 222 casos de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) hasta la Semana Epidemiológica 22 de 2026, de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), que comprende el período del 31 de mayo al 6 de junio. Los datos muestran que la entidad reportó 18 nuevos casos durante la semana analizada y alcanzó un acumulado de 222 diagnósticos en lo que va del año.

Del total registrado, la mayoría corresponde a hombres. La cifra coloca a Yucatán como el segundo estado de la Península con más casos acumulados de VIH durante 2026, por debajo de Quintana Roo y por encima de Campeche. Quintana Roo concentra la mayor incidencia regional.

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En la comparación peninsular, Quintana Roo encabeza los registros con 481 casos acumulados, más del doble de los reportados en Yucatán. La entidad notificó 18 casos durante la semana epidemiológica analizada y mantiene una tendencia que la ubica entre los estados con mayor número de diagnósticos de VIH en el país.

La diferencia entre Quintana Roo y Yucatán es de 259 casos, mientras que respecto a Campeche la brecha alcanza los 406 casos.

Campeche presenta la menor cifra de la región Campeche registró 75 casos acumulados de VIH hasta la semana 22 del año, con tres nuevos casos reportados en el período de referencia.

Aunque la cifra es considerablemente menor que la observada en los otros dos estados de la Península de Yucatán, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente nuevos contagios.

Los datos del Sinave muestran el siguiente panorama regional: Quintana Roo: 481 casos acumulados; Yucatán: 222, y Campeche: 75. En conjunto, los tres estados suman 778 casos de VIH durante 2026, de los cuales Quintana Roo concentra cerca del 62 por ciento. Yucatán, por su lado, registra alrededor del 29 por ciento y Campeche poco menos del 10 por ciento.

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A nivel nacional, el Sinave reportó 6 mil 561 casos acumulados de VIH hasta la Semana Epidemiológica 22 de 2026. Con 222 casos, Yucatán aporta aproximadamente el 3.4 por ciento del total nacional.

Aunque se encuentra lejos de entidades con mayores registros como Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México o Jalisco, la cifra mantiene al estado entre las entidades con una presencia significativa de nuevos diagnósticos durante el año.

El informe epidemiológico subraya la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y acceso al tratamiento para reducir la transmisión del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta infección.