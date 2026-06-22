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Renta de casas en Progreso 2026: precios por noche y qué incluyen en verano

Descubre cuánto cuesta rentar una casa en Progreso, Yucatán en verano 2026, qué incluyen las propiedades vacacionales y los precios aproximados por noche y fin de semana.

Por Redacción Por Esto!

22 de jun de 2026

1 min

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Los precios oscilan entre los 2 mil y hasta los 20 mil pesos por un fin de semana en alguna propiedad.
Los precios oscilan entre los 2 mil y hasta los 20 mil pesos por un fin de semana en alguna propiedad. / Por Esto!

El puerto de Progreso se consolida cada verano como uno de los destinos favoritos del turismo nacional y extranjero debido a sus playas tranquilas y ambiente relajado lejos de la ciudad.

Y es que para la temporada verano 2026, la demanda de casas en renta frente al mar continúa en aumento, lo que impacta directamente en los precios y la disponibilidad de alojamientos vacacionales.

Aunque los precios pueden variar según ubicación, tamaño y amenidades, el mercado vacacional en la costa yucateca muestra rangos bastante definidos basados en temporadas recientes de alta demanda.

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  • Casas económicas: entre $2,500 y $4,000 por noche
  • Casas de gama media: entre $4,000 y $6,500 por noche
  • Casas premium frente al mar: desde $6,500 hasta $12,000 por noche

¿Qué incluyen las casas en renta en Progreso?

Las propiedades vacacionales en Progreso suelen estar diseñadas para estancias familiares o grupos grandes, por lo que incluyen servicios y comodidades orientadas al descanso y la convivencia.

El sector turístico advirtió que la crisis por sargazo podría agravarse ante la llegada de las vacaciones de verano

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  • Aire acondicionado en habitaciones
  • Cocina equipada (refrigerador, estufa, utensilios)
  • WiFi
  • Alberca privada o compartida
  • Terraza con vista al mar o acceso a la playa
  • Estacionamiento privado o cercano

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