Renta de casas en Progreso 2026: precios por noche y qué incluyen en verano

El puerto de Progreso se consolida cada verano como uno de los destinos favoritos del turismo nacional y extranjero debido a sus playas tranquilas y ambiente relajado lejos de la ciudad.

Y es que para la temporada verano 2026, la demanda de casas en renta frente al mar continúa en aumento, lo que impacta directamente en los precios y la disponibilidad de alojamientos vacacionales.

Aunque los precios pueden variar según ubicación, tamaño y amenidades, el mercado vacacional en la costa yucateca muestra rangos bastante definidos basados en temporadas recientes de alta demanda.

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Casas económicas: entre $2,500 y $4,000 por noche

entre Casas de gama media: entre $4,000 y $6,500 por noche

entre Casas premium frente al mar: desde $6,500 hasta $12,000 por noche

¿Qué incluyen las casas en renta en Progreso?

Las propiedades vacacionales en Progreso suelen estar diseñadas para estancias familiares o grupos grandes, por lo que incluyen servicios y comodidades orientadas al descanso y la convivencia.

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