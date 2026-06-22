Verano en Yucatán: lo que nadie te dice sobre el clima y los mejores planes

El verano en Yucatán es una temporada marcada por el calor, los paisajes naturales llenos de vida y una amplia oferta de actividades para quienes buscan conocer la cultura, las playas y los atractivos del estado.

Entre días soleados, lluvias ocasionales y temperaturas elevadas, esta época del año ofrece experiencias únicas para turistas nacionales y extranjeros.

Aunque el clima puede representar un reto por las altas temperaturas, el verano es uno de los mejores momentos para descubrir lugares refrescantes como los cenotes, recorrer pueblos con historia, disfrutar de la gastronomía y visitar la costa yucateca.

¿Cómo es el clima en Yucatán durante el verano?

Durante los meses de verano, Yucatán registra temperaturas que generalmente oscilan entre los 25 y 35 grados Celsius, con sensaciones térmicas más elevadas debido a la humedad característica de la región.

Noticia Destacada Prevén ocupación hotelera de hasta el 70% y mayor derrama económica en las vacaciones de verano en Yucatán

La temporada también coincide con la época de lluvias, por lo que es común encontrar mañanas soleadas y tardes con precipitaciones rápidas, especialmente durante junio, julio y agosto. Estas lluvias suelen ser intensas pero de corta duración, permitiendo continuar con muchas actividades turísticas después.

El calor se siente con mayor fuerza durante las horas centrales del día, por lo que especialistas y autoridades recomiendan planear recorridos temprano por la mañana o después del atardecer.

Actividades imperdibles para hacer en Yucatán durante el verano

Visitar cenotes y disfrutar del agua: Los cenotes son uno de los mayores atractivos naturales de Yucatán durante la temporada de calor. Sus aguas frescas y sus paisajes rodeados de vegetación los convierten en una opción ideal para escapar de las altas temperaturas.

Algunos de los más conocidos se encuentran cerca de zonas como Valladolid, Izamal y la zona sur del estado, donde existen opciones para nadar, practicar snorkel o simplemente relajarse.

Disfrutar las playas yucatecas: La costa de Yucatán es otra alternativa popular durante el verano. Destinos como Progreso permiten disfrutar del mar, caminar por el malecón y probar platillos típicos frente a la playa.

También existen otros puertos con ambientes más tranquilos, ideales para quienes buscan descansar lejos de las zonas más concurridas.

Recorrer Mérida y sus atractivos culturales: La capital yucateca ofrece actividades para quienes prefieren combinar turismo, historia y gastronomía. Sus calles, museos, mercados y edificios históricos pueden recorrerse en horarios adecuados para evitar el calor más intenso.

Por las noches, Mérida suele convertirse en un punto atractivo con eventos culturales, restaurantes y espacios al aire libre.

Conocer zonas arqueológicas: El verano también es una oportunidad para visitar sitios mayas como Chichén Itzá y otros espacios arqueológicos del estado.

Noticia Destacada Marea roja enciende las alertas antes de las vacaciones de Verano en Yucatán; crearán comité de vigilancia

Para este tipo de recorridos se recomienda acudir temprano, llevar protección solar y mantenerse hidratado durante la visita.

Recomendaciones para viajar a Yucatán en verano

Para disfrutar la temporada sin contratiempos, turistas deben considerar algunas recomendaciones: