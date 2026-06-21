Sargazo golpea al turismo: Hoteleros piden declarar emergencia en la Riviera Maya

A raíz de los altos volúmenes de recale de sargazo sobre las costas, las autoridades deben emitir una “declaratoria de emergencia” para solicitar fondos y sean reinvertidos en la atención a este fenómeno del sargazo que ha provocado la caída de la ocupación hotelera y las pérdidas económicas para todos, subrayó Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Por su parte el comerciante, Joel Díaz Aguilera, opinó que los pequeños hoteles, restaurantes y comercios ya no pueden sostener la nómina, no hay ventas, no hay ingresos luego de que el turismo dejara de arribar a Playa del Carmen, pensamos que este año sería mejor que el 2025 pero vamos en la misma ruta.

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"Es evidente que sino hay flujo económico interno es porque no hay turismo, desde hace muchos años los mercados más potenciales que han sostenido a Quintana Roo, son los mercados estadounidenses y el canadiense después sigue México, a nivel país la violencia ha provocado la disminución en el flujo económico, mientras que en el estado, los recalones de sargazo".

En ese contexto, el sector hotelero advierte que el recale masivo de algas a impactado al destino, al disminuir la estadía de visitantes no solo en la Riviera Maya sino en todo el estado de Quintana Roo.

Como hoteleros planteamos a las autoridades emitir una declaratoria de emergencia para acceder a recursos extraordinarios y poder enfrentar esta crisis que golpea a todos, refirió, el vicepresidente.

Desde que inició al recale de sargazo y no se actúo a tiempo como en otros períodos, al dejarse por varios días estancados sobre la costa se descompuso y los hedores provocaron que los huéspedes cancelen su estancia de un día otro.

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El líder hotelero consideró viable que las autoridades locales emitan un declaratoria de emergencia, ya que el recale ha superado al 2025, no debemos seguir esperando, tenemos en puerta las vacaciones de verano, no podemos hacer promoción con un destino lleno de sargazo. Se necesita recuperar las playas para recuperar la confianza de los mercados emisores de turistas, por el momento, estamos atravesando una crisis y es preocupante, sin embargo, las autoridades actuar con rapidez, pero vemos una indecisión que han mostrado algunas autoridades sobre este problema que están afectado a miles de familias quintanarroenses, refirió.

No solo se trata de recoger el sargazo que ha recalado, o esperar de la naturaleza limpie las aguas sucias, se trata de proyectar una iniciativa integral no solo las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Iniciativa Privada sino también se necesita de la participación de especialistas oceanógrafos y de biólogos marinos, concluyó el hotelero.