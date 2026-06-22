Becas Bienestar en Yucatán: Confirman fecha para el registro a los apoyos del nuevo ciclo escolar 2026-2027

Ante el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027, ya se prepara el registro para las becas Bienestar que entrega el Gobierno federal, donde cientos de yucatecos serán beneficiarios.

El coordinador de Becas para el Bienestar, Julio León, dio a conocer sobre el registro a las becas Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará en septiembre 2026.

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"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.

Requisitos para las Becas Bienestar 2026

Los requisitos generales para solicitar las Becas para el Bienestar dependen del nivel escolar de cada uno de los aspirantes a los apoyos.

Para nivel básico se deberá de tener el CURP, identificación oficial del padre o tutor, comprobante de domicilio, y del estudiante el CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Por su parte, para estudiantes de media superior y superior, se solicitará identificación en caso de tenerla, CURP, número de celular, correo electrónico, Clave de Centro de Trabajo de tu escuela y comprobante de domicilio.

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Si es menor de edad, también se deberá de presentar el CURP del tutor, identificación oficial, número de celular y correo electrónico.

¿Cuánto pagan las Becas Bienestar en 2026?

Las becas Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tienen diversos montos de apoyo:

Rita Cetina de primaria: $2,500.00 pesos al año

Rita Cetina de secundaria: $1,900.00 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez: $1,900.00 pesos bimestrales

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800.00 pesos bimestrales

Estos apoyos se entregan a través de la tarjeta del Banco Bienestar de manera bimestral, dependiendo de cuál es la beca de la que es beneficiario o beneficiaria.