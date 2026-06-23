Clima en Yucatán 24 de junio: Onda Tropical 11 dejaría chubascos este miércoles

Durante este miércoles 24 de junio se prevén chubascos en Yucatán mientras se mantienen las temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido a la humedad asociada al acercamiento de la Onda Tropical número 11 favorecerá chubascos en Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, y los vientos del este-sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste y norte en el litoral yucateco y campechano, respectivamente.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 37° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 34° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.