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Verano 2026 en Yucatán: rentas de casas en pueblos mágicos para vacacionar

En temporada de Verano los precios de las casas en renta suelen aumentar debido a la demanda.

Por Redacción Por Esto!

23 de jun de 2026

1 min

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Esto cuesta rentar una casa en Yucatán en verano 2026
Esto cuesta rentar una casa en Yucatán en verano 2026 / Especial

Con la llegada del verano 2026, los pueblos mágicos de Yucatán se consolidan como uno de los destinos más buscados para escapadas cortas.

La tendencia de hospedaje o renta vacacional por fin de semana ha crecido en Izamal, Valladolid y comunidades cercanas, impulsada por el turismo nacional y las visitas a cenotes y zonas arqueológicas.

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De acuerdo con la disponibilidad promedio en plataformas de hospedaje, los precios en temporada alta de verano pueden variar significativamente según ubicación, capacidad y amenidades como alberca, aire acondicionado o cercanía al centro histórico.

  • Izamal: Desde $4,500.00 el fin de semana hasta los $12,000.00 por una semana
  • Valladolid: Desde $4,500.00 el fin de semana hasta los $11,500.00 por una semana
  • Maní: Desde los $2,000.00 el fin de semana hasta los $8,000.00 por una semana
  • Espita: Desde $3,800.00 el fin de semana hasta los $10,000.00 por una semana
  • Motul: Desde $3,500.00 el fin de semana hasta los $9,500.00 por una semana
  • Sisal: Desde $5,000.00 el fin de semana hasta los $14,000.00 por una semana
  • Tekax: Desde $3,200.00 el fin de semana hasta los $9,000.00 por una semana
Prevén ocupación de 70% en julio y agosto, impulsada por el Mundial y el turismo nacional

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Prevén ocupación hotelera de hasta el 70% y mayor derrama económica en las vacaciones de verano en Yucatán

El verano 2026 en los pueblos mágicos de Yucatán refleja una tendencia clara: rentas vacacionales más cortas, más demandadas y con precios en aumento, especialmente en plataformas.

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