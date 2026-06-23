Verano 2026 en Yucatán: rentas de casas en pueblos mágicos para vacacionar

Con la llegada del verano 2026, los pueblos mágicos de Yucatán se consolidan como uno de los destinos más buscados para escapadas cortas.
La tendencia de hospedaje o renta vacacional por fin de semana ha crecido en Izamal, Valladolid y comunidades cercanas, impulsada por el turismo nacional y las visitas a cenotes y zonas arqueológicas.
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De acuerdo con la disponibilidad promedio en plataformas de hospedaje, los precios en temporada alta de verano pueden variar significativamente según ubicación, capacidad y amenidades como alberca, aire acondicionado o cercanía al centro histórico.
- Izamal: Desde $4,500.00 el fin de semana hasta los $12,000.00 por una semana
- Valladolid: Desde $4,500.00 el fin de semana hasta los $11,500.00 por una semana
- Maní: Desde los $2,000.00 el fin de semana hasta los $8,000.00 por una semana
- Espita: Desde $3,800.00 el fin de semana hasta los $10,000.00 por una semana
- Motul: Desde $3,500.00 el fin de semana hasta los $9,500.00 por una semana
- Sisal: Desde $5,000.00 el fin de semana hasta los $14,000.00 por una semana
- Tekax: Desde $3,200.00 el fin de semana hasta los $9,000.00 por una semana
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El verano 2026 en los pueblos mágicos de Yucatán refleja una tendencia clara: rentas vacacionales más cortas, más demandadas y con precios en aumento, especialmente en plataformas.