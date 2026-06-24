Yucatán consolida su papel como nodo logístico con el Tren Maya de carga y nuevas conexiones ferroviarias

La directora de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, María Angélica Pérez, presentó durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena el proyecto ferroviario del Tren Maya de Carga, considerado como uno de los principales impulsores económicos del Sureste en coordinación con los gobiernos estatal y federal.

El proyecto busca consolidar a Yucatán como un nodo logístico estratégico en la región, con la capacidad de detonar inversión productiva y generar empleos mejor remunerados.

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De acuerdo con lo expuesto, esta infraestructura permitirá mejorar la conectividad que por años se mantuvo rezagada, integrando al estado con el resto del país y la frontera norte.

Dentro del plan se contempla su articulación con el Tren Transístmico, fortaleciendo así una red ferroviaria de alcance nacional. Asimismo, el proyecto incluye un ramal ferroviario de 48.7 kilómetros que conectará la terminal de Poxilá con el Puerto de Progreso, clave para el movimiento de carga y comercio exterior.

En cuanto a los avances, se informó que la terminal multimodal de Progreso —de 100 hectáreas— registra un avance del 50.54%, mientras que el Centro de transferencia de Poxilá —de 125 hectáreas— presenta un 50.60% de progreso.

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A su vez, la liberación del derecho de vía alcanza el 94%, y el ramal ferroviario reporta un avance del 52% en su ejecución.

Las autoridades destacaron que el objetivo es mantener el ritmo de obra para cumplir con los tiempos establecidos, con la finalidad de consolidar una infraestructura logística que fortalezca la competitividad de Yucatán en el ámbito nacional e internacional.