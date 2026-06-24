Iepac aprueba a Compromiso Social como nuevo partido político en Yucatán; dos organizaciones más no alcanzaron registro

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) aprobó el registro de una nueva fuerza política local y rechazó las solicitudes presentadas por otras dos organizaciones ciudadanas que buscaban incorporarse al sistema de partidos políticos de la entidad.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, las consejerías electorales aprobaron por unanimidad el registro de la organización Alianza Social Yucatán, que participará bajo la denominación de Compromiso Social, al acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación electoral federal y estatal.

De acuerdo con la resolución presentada ante el máximo órgano de dirección del instituto, la organización cumplió con las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley General de Partidos Políticos y la normatividad local aplicable para la constitución de nuevos institutos políticos.

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Con esta determinación, Compromiso Social obtendrá los derechos y prerrogativas que la ley otorga a los partidos políticos locales, además de quedar sujeto a las obligaciones establecidas en el marco jurídico electoral. Asimismo, el Iepac instruyó a la Junta General Ejecutiva realizar la inscripción correspondiente y expedir la constancia oficial de registro.

Según lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, el registro surtirá efectos a partir del primer día de julio del año previo a la próxima jornada electoral.

Los improcedentes

En la misma sesión, el Consejo General resolvió negar el registro solicitado por la organización ciudadana Socialista del Sureste A.C., luego de determinar que no acreditó la totalidad de los requisitos exigidos para constituirse como partido político local.

La autoridad electoral precisó que, tras la revisión realizada por la comisión encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de constitución, se concluyó que dicha agrupación no satisfizo todas las disposiciones previstas en la legislación vigente ni en los lineamientos emitidos para este proceso.

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De igual forma, fue declarada improcedente la solicitud presentada por la organización Jala’acho’ob Mexicana, al establecerse que tampoco reunió los requisitos legales necesarios para obtener el registro como partido político local.

Las tres resoluciones fueron aprobadas por unanimidad de votos de las consejerías electorales, con lo que concluyó el proceso de revisión de las solicitudes presentadas por organizaciones ciudadanas interesadas en integrarse a la vida político-electoral de Yucatán.

Con esta decisión, Compromiso Social se convierte en la única nueva fuerza política local que logró obtener el aval del Iepac para participar en los procesos electorales y en la actividad política del estado.