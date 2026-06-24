Repunta la miasis por gusano barrenador en Yucatán: acumula 33 casos humanos desde el 2025

Luego de 15 días sin reportar nuevos enfermos, Yucatán registrar nuevo caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del ganado, con lo que la alcanzó 33 pacientes acumulados entre 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal (SSA).

El nuevo contagio se confirmó en la semana epidemiológica del 13 al 19 de junio, cuando se observó un repunte nacional de esta enfermedad parasitaria, provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como bichera o del nuevo mundo.

De esta manera, Yucatán se mantiene entre las entidades con mayor número de casos humanos, sólo por debajo de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

El reporte federal indica que México confirmó 34 nuevos casos entre el 13 y el 19 de junio, más del doble de los 15 detectados durante la semana previa.

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Durante la semana analizada, Puebla encabezó los nuevos contagios con 10 pacientes, seguida de Veracruz con nueve y Oaxaca con seis. También se notificaron casos en Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.

En la Península de Yucatán, Quintana Roo reportó nuevo caso y acumula 20 desde 2025. Campeche se mantiene sin nuevos registros desde mayo, cuando confirmó su décimo caso.

Casi triplican los del 2025

Las cifras nacionales muestran la magnitud del problema. Del 1 de enero al 19 de junio de 2026 se confirmaron 329 casos humanos, una cantidad que representa casi el triple de los 117 contagios registrados durante todo 2025.

Desde abril de 2025, cuando se documentó el primer caso humano de esta nueva etapa de la plaga en el país, México acumula 446 pacientes en 21 estados.

Chiapas continúa como la entidad más afectada, con 142 casos acumulados. Le siguen Veracruz, con 79; Oaxaca, 42; Yucatán, 33; Puebla, 29; Guerrero, 27; Quintana Roo, 20; Hidalgo y San Luis Potosí, 13 cada uno; Tabasco, 12, y Campeche, con 10.

Por el contrario, once estados permanecen sin registrar casos humanos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

La enfermedad ocurre cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en heridas abiertas o en cavidades naturales del cuerpo, como ojos, nariz, oídos, boca o genitales. Al eclosionar, las larvas penetran los tejidos vivos y comienzan a alimentarse de ellos, provocando lesiones dolorosas y e infecciones.

A diferencia de otros parásitos, estas larvas avanzan hacia el interior de los tejidos.

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Autoridades sanitarias recomiendan una adecuada higiene personal, limpiar y cubrir cualquier herida y acudir de inmediato a atención médica si se detecta la presencia de larvas o síntomas compatibles con una infestación.

La afectación también continúa en el sector pecuario. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre noviembre de 2025 y el 22 de junio de 2026 se trató a 30 mil 189 animales infestados en el país.

Animales atendidos

Yucatán figura entre las entidades con mayor número de casos atendidos, con 2 mil 259, sólo debajo de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En la Península, Campeche acumula 967 animales tratados y Quintana Roo 906. Actualmente, la plaga se ha confirmado en 27 estados del país.

Asimismo, se suspendió temporalmente la importación de animales vivos de Estados Unidos,