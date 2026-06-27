Muere oficial yucateco de la Guardia Nacional en Acapulco

Hay luto en la comunidad yucateca tras confirmarse que Raúl Tuz, elemento de la Guardia Nacional originario de Mérida, perdió la vida el pasado miércoles Acapulco, Guerrero, mientras cumplía con labores propias de la corporación federal.

El uniformado estaba desplegado en una de las zonas prioritarias de Guerrero como parte de las operaciones de seguridad y pacificación que la GN mantiene en esa entidad.

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Las autoridades no informaron las circunstancias del deceso, ya que el caso continúa bajo los protocolos institucionales. Sin embargo, se confirmó que ocurrió durante el cumplimiento de su deber.

La noticia generó una ola de condolencias entre familiares, amigos y conocidos, quienes a través de redes sociales lamentaron la pérdida del joven meridano. Destacaron su compromiso con el servicio público y la protección de la ciudadanía.

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Diversas publicaciones acompañadas de fotografías personales han sido compartidas como homenaje a quien describen como un hombre íntegro, disciplinado y entregado a su labor.

Se espera que en las próximas horas el cuerpo de Raúl sea trasladado a Mérida, donde sus familiares le darán el último adiós.