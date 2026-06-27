Centro de Mérida pierde vida: detectan 350 edificios en riesgo de colapso

La temporada de lluvias volvió a encender las alertas en el Centro Histórico de Mérida, donde al menos 350 predios presentan algún tipo de afectación estructural y, en lo que va de 2026, la Coordinación Municipal de Protección Civil ha recibido cerca de 40 reportes relacionados con desprendimientos de techos, cornisas y otros elementos de construcciones antiguas.

Ante el incremento de la humedad y el deterioro que ésta provoca en inmuebles sin mantenimiento, el Ayuntamiento reforzó los llamados dirigidos a los propietarios para que atiendan las condiciones de sus edificios y reduzcan el riesgo para peatones, comerciantes y visitantes que diariamente recorren el primer cuadro de la ciudad.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Miguel Darío Soto Herrera, explicó que las precipitaciones favorecen el desgaste de materiales en edificaciones antiguas, especialmente en aquellas que no reciben conservación periódica, situación que puede derivar en el desprendimiento de acabados exteriores, fragmentos de cornisas o elementos de las fachadas.

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Aunque reconoció que el problema persiste en decenas de inmuebles, aclaró que hasta el momento no se han registrado derrumbes de gravedad relacionados con estas condiciones.

La dependencia mantiene un monitoreo permanente en el Centro Histórico y trabaja de manera coordinada con la Policía Municipal y mediante los reportes ciudadanos que llegan a través del sistema Ayuntatel. De acuerdo con Soto Herrera, en condiciones normales se reciben entre seis y ocho reportes mensuales por cornisas, fachadas o techos deteriorados, aunque la cifra suele incrementarse cuando las lluvias son más intensas o prolongadas.

Alerta por desplomes

El funcionario detalló que, cuando se reporta la caída de material hacia la vía pública, brigadas municipales acuden de inmediato para inspeccionar el inmueble, delimitar la zona de riesgo y restringir temporalmente el paso peatonal mientras se determina el nivel de peligro.

Posteriormente se inicia un procedimiento administrativo mediante el cual se notifica al propietario para que realice las reparaciones correspondientes. Como parte de ese proceso, Protección Civil emite un acta ocular, documento que permite intervenir el inmueble sin generar contratiempos administrativos relacionados con la protección del patrimonio histórico.

La vigilancia sobre estas construcciones cobra especial importancia durante la actual temporada de lluvias. El Programa Especial de Protección Civil para Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 del Gobierno de Yucatán advierte que este periodo puede incrementar los riesgos por inundaciones urbanas, saturación de humedad y afectaciones a infraestructura, condiciones que aceleran el deterioro de edificaciones vulnerables.

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Estragos de las lluvias

En semanas recientes, además, las lluvias extraordinarias registradas en Mérida obligaron al Ayuntamiento a fortalecer las acciones preventivas y de atención a reportes ciudadanos, luego de que se presentaran precipitaciones históricas en la ciudad.

Incluso, a principios de junio, personal de Protección Civil intervino tras el colapso parcial del techo de un hotel ubicado sobre la avenida Colón, un hecho que evidenció los riesgos asociados a la acumulación de agua en estructuras vulnerables durante la temporada de lluvias.

Frente a este panorama, Soto Herrera exhortó a los propietarios de inmuebles antiguos a realizar mantenimiento preventivo antes de que las afectaciones se agraven. Entre las principales recomendaciones destacan mantener limpios los predios, desazolvar caños y bajantes, impermeabilizar las azoteas, reparar grietas y evitar la acumulación de humedad, acciones que contribuyen a prolongar la vida útil de las construcciones y disminuir riesgos para la población.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier señal de deterioro en fachadas, cornisas o techos y respetar los perímetros de seguridad que instala el personal municipal alrededor de los inmuebles que representan algún peligro, con el fin de prevenir accidentes mientras se realizan las inspecciones y reparaciones correspondientes.