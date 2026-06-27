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Quintana Roo / Cancún

CFE anuncia cortes de luz en Cancún hoy sábado 27 de junio

La Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos de mantenimiento en Cancún este fin de semana.

Por Redacción Por Esto!

27 de jun de 2026

1 min

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Habrá cortes de luz en Cancún este sábado
Habrá cortes de luz en Cancún este sábado / Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este sábado 27 de junio de 2026 realizará trabajos de mantenimiento y modernización en su infraestructura eléctrica, por lo que se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de energía en algunas zonas de Cancún.

La interrupción del servicio eléctrico está programada en un horario de 09:00 a 12:00 horas, con una duración estimada de tres horas, debido a labores en la Red Nacional de Transmisión que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región.

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Las zonas de Cancún que tendrán afectaciones son: Fraccionamiento Cielo Nuevo, Paseos Sacbé, Villas del Mar, una parte de Paseos del Mar, Supermanzana 248 y Marina Turquesa.

La CFE explicó que la suspensión es necesaria para realizar los trabajos de manera segura y evitar riesgos tanto para la red eléctrica como para el personal encargado de las labores. Por ello, recomendó a los habitantes de estas áreas tomar las previsiones necesarias durante el periodo de interrupción.

Hasta el momento, la dependencia no ha determinado con precisión la causa del daño en la línea

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Para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad mantiene disponible el número de atención 071.

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