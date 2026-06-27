Dzilam de Bravo registra primer caso de dengue con signos de alarma y activa alerta en Yucatán

Las vacaciones de verano en Yucatán empezaron con una señal de alerta sanitaria: Dzilam de Bravo, pequeño municipio pesquero de 3,059 habitantes ubicado a 93.6 kilómetros al noreste de Mérida, se convirtió en la primera zona de epidemia de dengue de la entidad durante la semana epidemiológica 24, que abarcó del 16 al 22 de junio, según informa la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México.

El detonante fue un solo paciente: un vecino de Dzilam al que le confirmaron dengue con signos de alarma durante esa semana. Sin embargo, por la escasa población del municipio, ese único caso bastó para disparar su tasa de incidencia a 32.69 casos por cada 100,000 habitantes, la más alta de la entidad, y para que la SSA lo clasificara con código rojo en su mapa epidemiológico.

El dengue con signos de alarma es la fase intermedia entre las formas leve y grave. Ocurre después de la etapa de fiebre: en vez de mejorar, el enfermo experimenta hemorragias, dolor abdominal intenso, vómito persistente, escape de líquidos e irritabilidad. Las siguientes 24 a 48 horas son el período crítico; si el organismo no responde, puede sobrevenir el choque y, eventualmente, la falla orgánica múltiple.

El mapa de riesgo en la entidad

Con el ascenso de Dzilam de Bravo al primer lugar de la escala de epidemia, el sureño Tixméhuac bajó al segundo foco rojo del estado, aunque mantiene una tasa de incidencia de 18.37 por cada 100,000 habitantes, también a partir de un único caso de dengue con alarma en un municipio de apenas 6,045 personas, según la Secretaría de Bienestar. Tixméhuac no aparece en ninguno de los 17 carteles de fumigación que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) publicó en Facebook entre el 2 y el 24 de junio, lo que agrava la preocupación sobre su situación sanitaria.

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En un escalón abajo, Progreso pasó de segundo foco rojo a primera zona de alarma (color amarillo) con una tasa de 1.51 y un caso de dengue no grave. Tizimín, municipio ganadero del oriente, ocupa la segunda posición amarilla, con tasa de 1.15 y también un solo caso leve. En ambas localidades ya se realizaron labores de fumigación durante junio: en Tizimín los días 3, 4 y 5; en Progreso el 4 y el 10.

Mérida, con sus 1,087,930 habitantes, concentra el mayor número absoluto de casos: siete en total (dos con signos de alarma y cinco del tipo no grave). Pese a ello, su inmensa población diluye las tasas a 0.09 y 0.23 por 100,000, respectivamente, razón por la que la SSA la mantiene en categoría de zona segura. La capital recibe fumigaciones casi a diario, incluyendo en comisarías como Kanxoc y Dzitnup, en la zona vallisoletana.

Qué virus circulan y por qué importa saberlo

La SSA identifica los serotipos virales presentes en tres municipios: en Progreso y Mérida circula el DENV-3, el mismo que desató la epidemia nacional de dengue en el 2023, cuando Yucatán fue el segundo estado con más casos en el país: 10,460 enfermos y 21 muertos confirmados por laboratorio, sólo superado por Veracruz. En Tizimín, en cambio, circula el serotipo DENV-2. Para los municipios de Dzilam de Bravo y Tixméhuac, la autoridad no ha identificado aún las cepas presentes.

La distinción entre serotipos no es trivial. Los casos más severos de dengue, como el hemorrágico, se relacionan con los serotipos DENV-2 y DENV-3. Asimismo, quienes ya tuvieron dengue en el pasado corren mayor riesgo de sufrir una presentación más grave en reinfecciones subsecuentes, independientemente del serotipo.

El contraste con el 2025 y la respuesta institucional

Los datos actuales reflejan un descenso significativo frente al año anterior. Al 22 de junio del 2026, Yucatán acumula 11 casos confirmados de dengue (siete no graves y cuatro con alarma) y ninguna defunción. En el mismo corte del 2025 había 85 casos: 49 de alarma, 32 leves, cinco graves y una muerte.A nivel nacional, el secretario de Salud David Kershenobich informó a finales de mayo que entre enero y mayo del 2026 se registraron cuatro muertes por dengue, en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca, atribuidas en parte a que el brote de 2024-2025 fue excepcionalmente intenso.

Frente a ese antecedente, Yucatán ha respondido con una estrategia dual. Por un lado, la SSY ejecutó fumigaciones masivas en los 106 municipios del estado tras las lluvias que inundaron calles y viviendas entre el 25 de mayo y principios de junio. Por el otro, la entidad avanza en una apuesta biotecnológica que ya la ha colocado como referente nacional: la estrategia “Mosquitos Buenos con Wolbachia”, desarrollada en el Laboratorio de Control Biológico de Aedes aegypti de la UADY.

El modelo consiste en liberar de forma controlada mosquitos Aedes aegypti portadores de la bacteria Wolbachia, la cual inhibe la transmisión de los virus del dengue, zika y chikungunya. Según el gobernador Joaquín Díaz Mena, hasta la fecha ya están cubiertas 11,200 hectáreas de Mérida; se han intervenido 22,000 viviendas; se siembran más de 6,500 cápsulas por semana y la biofábrica produce 654,400 huevos semanalmente.

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La meta técnica es alcanzar el 60% de introgresión en la población del mosquito en un período de seis a doce meses. El propio secretario federal Kershenobich anunció que el programa, iniciado en Yucatán y Baja California Sur, se expandirá a Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

Quiénes deben extremar precauciones

La SSA establece para el 2026 que el 57% de los casos confirmados de dengue en México son mujeres. Los grupos de edad con mayor incidencia de dengue no grave son el de 10-14 años, seguido del de 15-19 y el de 20-24 años, es decir, adolescentes y jóvenes en plenas vacaciones escolares. Esos mismos grupos encabezan los casos de dengue con alarma y grave.

La SSY y la SSA recomiendan el uso de repelentes con DEET o icaridina, ropa de manga larga en exteriores durante el amanecer y el anochecer, eliminación de recipientes con agua estancada y atención inmediata ante los primeros síntomas: fiebre superior a 38 grados, dolor intenso de cabeza y articulaciones, y erupción en la piel.

Ante cualquier señal de alarma como vómito persistente, sangrado o dolor abdominal agudo, la SSA indica que se debe acudir de inmediato a urgencias, sin automedicarse con ibuprofeno ni aspirina, ya que estos fármacos aumentan el riesgo de sangrado.