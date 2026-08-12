EU declara culpables a dos hombres por plan del Cártel de Sinaloa con miembros del Tren de Aragua

Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpables a dos hombres por su participación en una operación presuntamente dirigida por el Cártel de Sinaloa, en la que también fueron reclutados integrantes del Tren de Aragua para ejecutar el robo de un cargamento de drogas en el sur de Florida.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los condenados son Kevin Albornos Martínez, de 29 años, y Johan Landazury Albornos, de 24, quienes enfrentaron cargos por conspiración para poseer fentanilo y metanfetamina con intención de distribuirlos, además de conspiración para cometer un robo.

Ambos podrían recibir penas de hasta 40 años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada posteriormente por un juez federal.

¿Cómo operaba el plan ligado al Cártel de Sinaloa en Florida?

De acuerdo con los expedientes judiciales, Santiago Carillo Piz, identificado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa y quien permanece prófugo en México, habría ordenado la formación de un grupo para robar drogas y dinero a otro supuesto narcotraficante.

Sin embargo, la persona que sería víctima del asalto era en realidad un agente encubierto de las autoridades estadounidenses.

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La investigación sostiene que Albornos Martínez y Landazury Albornos reclutaron personas en distintas partes de Estados Unidos, entre ellas miembros del Tren de Aragua, con el objetivo de apropiarse de 45 kilogramos de metanfetamina, 30 kilogramos de fentanilo y recursos provenientes del narcotráfico.

¿Cómo fueron detenidos los acusados?

Las autoridades estadounidenses lograron intervenir antes de que el robo se concretara.

Según el Departamento de Justicia, los acusados fueron arrestados mientras realizaban pruebas con armas de fuego y ultimaban los preparativos para ejecutar el asalto.

Con las condenas contra Albornos Martínez y Landazury Albornos, ya suman nueve personas declaradas culpables dentro de esta investigación.

¿Qué relación tiene el caso con el Tren de Aragua?

El expediente señala que integrantes del Tren de Aragua fueron reclutados para formar parte del grupo que supuestamente cometería el robo armado.

🚨 #EEUU | Un jurado federal de EU declaró culpables a dos hombres por participar en un plan para robar 30 kilos de fentanilo, 45 kilos de metanfetamina y dinero, en una operación que habría sido ordenada por un presunto integrante del Cártel de Sinaloa.



⚖️ Kevin Albornos, de 29… pic.twitter.com/Fjym3kgpOr — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 12, 2026

El caso ocurre en medio de una ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen transnacional en América Latina. Su administración ha incluido tanto al Cártel de Sinaloa como al Tren de Aragua dentro de sus designaciones relacionadas con organizaciones terroristas.

Las acusaciones y condenas forman parte de procesos judiciales abiertos en Estados Unidos, mientras las autoridades continúan buscando a otros presuntos responsables vinculados con la operación.

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