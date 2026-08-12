Clima en Cancún hoy: ¿Lloverá este jueves 13 de agosto?

Para mañana jueves 13 la ciudad de Cancún pronostica un cima sin lluvias a y cielo nublado, por lo que hasta el momento no se espera mal tiempo para mañana.

El día estará parcialmente soleado, sobre todo a partir de las 13:00 horas, mientras que las nubes hasta las 12:00 pm.

En el caso de las temperaturas, la máxima es de 32° y la mínima de 26°, mientras que los vientos de 16 km/h.

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Clima del viernes hasta el domingo

Las lluvias si estarán presentes el viernes 14, con registros a las 13:00 y 15:00 horas con tormenta eléctrica, mientras que el cielo soleado entre las 9:00 am a 11:00 pm. Las temperaturas ente los 32°/27°.

Durante las primeras horas del sábado hasta las 10:00 no se registrarán cielos nublados y a partir de las 11:00 iniciarán las lluvias y a las 12:00 la actividad eléctrica. En el caso de las temperaturas, la máxima es de 32° y la mínima de 27°.

Finalmente el domingo registrará estas mismas temperaturas y cielos ligeramente nublados y parcialmente soleados sin registro de lluvias y actividad eléctrica.