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Quintana Roo / Cancún

Clima en Cancún hoy: ¿Lloverá este jueves 13 de agosto?

El pronostico del clima indica cielos soleados y semi nublados, sin pronóstico de lluvias o actividad eléctrica.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

12 de ago de 2026

1 min

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Se recomienda a la población estar al pendiente del pronostico y en caso de mal clima, tomar las precauciones al salir
Se recomienda a la población estar al pendiente del pronostico y en caso de mal clima, tomar las precauciones al salir / POR ESTO!

Para mañana jueves 13 la ciudad de Cancún pronostica un cima sin lluvias a y cielo nublado, por lo que hasta el momento no se espera mal tiempo para mañana.

El día estará parcialmente soleado, sobre todo a partir de las 13:00 horas, mientras que las nubes hasta las 12:00 pm.

En el caso de las temperaturas, la máxima es de 32° y la mínima de 26°, mientras que los vientos de 16 km/h.

La lluvia que cayó la madrugada de este martes causó graves estragos en Playa del Carmen, zonas inundadas como el tramo entre las oficinas de la Fiscalía de Quintana Roo que conecta al fraccionamiento Villamar II, ante esta situación los motociclistas se obligaron circular sobre la banqueta por cuestión de seguridad.

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Clima del viernes hasta el domingo

Las lluvias si estarán presentes el viernes 14, con registros a las 13:00 y 15:00 horas con tormenta eléctrica, mientras que el cielo soleado entre las 9:00 am a 11:00 pm. Las temperaturas ente los 32°/27°.

Durante las primeras horas del sábado hasta las 10:00 no se registrarán cielos nublados y a partir de las 11:00 iniciarán las lluvias y a las 12:00 la actividad eléctrica. En el caso de las temperaturas, la máxima es de 32° y la mínima de 27°.

Finalmente el domingo registrará estas mismas temperaturas y cielos ligeramente nublados y parcialmente soleados sin registro de lluvias y actividad eléctrica.

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