Esta es la joya escondida entre manglares de Yucatán para visitar en Verano

Si buscas un destino diferente para tus vacaciones de verano en Yucatán, lejos de las playas más concurridas, existe un rincón natural que combina manglares, agua cristalina y paisajes únicos: La Carbonera, en Chuburná Puerto.

Este paraíso ecoturístico se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes quieren conectar con la naturaleza.

Ubicada en la costa norte del estado, entre Chuburná y Sisal, La Carbonera destaca por su ecosistema formado por manglares, petenes y zonas donde conviven diversas especies de aves, peces y otros animales.

El sitio surgió tras el paso del huracán Gilberto en 1988, cuando una laguna quedó conectada con el mar, creando un paisaje natural único en Yucatán.

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¿Qué hacer en La Carbonera durante el verano?

Este destino es ideal para una escapada de un día desde Mérida. Entre las actividades que pueden realizar los visitantes están los recorridos en lancha por los manglares, paseos en kayak, paddle board y visitas a zonas de agua dulce como el ojo de agua Dzul-Ha.

Además, sus paisajes son uno de sus mayores atractivos: aguas tranquilas, zonas de manglar y espacios naturales donde se pueden observar aves como flamencos y otras especies que forman parte de la biodiversidad de la región.

¿Cómo llegar a La Carbonera desde Mérida?

Para llegar a La Carbonera es necesario dirigirse hacia Chuburná Puerto, ubicado en la costa yucateca. Desde ahí se realizan recorridos en lancha hacia esta zona natural, ya que gran parte del atractivo se encuentra dentro del sistema de manglares.

El trayecto es una alternativa para quienes buscan turismo de naturaleza, fotografía, aventura y una experiencia más tranquila durante la temporada vacacional.

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Recomendaciones para visitar La Carbonera en verano

Llevar protector solar, gorra y repelente para mosquitos.

Usar ropa fresca y calzado cómodo.

Respetar la flora y fauna del lugar.

Preferir recorridos con guías locales para conocer mejor el ecosistema.

Llevar cámara: los paisajes son uno de los principales atractivos del sitio.

La Carbonera se mantiene como uno de los rincones menos explorados de Yucatán, una opción perfecta para quienes quieren descubrir que el estado tiene mucho más que playas: también ofrece manglares, aventura y naturaleza en su máxima expresión.