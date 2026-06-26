Yucatán activa operativo de seguridad para el Verano 2026 con despliegue de más de siete mil elementos

Carreteras, playas, puertos y destinos turísticos de Yucatán estarán bajo vigilancia reforzada con más de siete mil elementos de seguridad que participan en el Operativo Vacacional Verano 2026.

El gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha esta estrategia que redobla la vigilancia en cada rincón del estado, para cuidar la tranquilidad, el turismo y la vida cotidiana. La ceremonia se realizó frente a las instalaciones de la IX Zona Naval, en el puerto de abrigo de Yucalpetén, con autoridades federales, estatales y municipales, así como mandos militares y navales, y representantes de corporaciones policiales y de emergencia.

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“Hoy salen las unidades a las carreteras y costas, con la instrucción de cuidar a cada familia que recorre nuestra tierra para que tengamos un verano seguro, ordenado y con tranquilidad. Nuestro objetivo es que cada familia que salga a disfrutar de estos días de descanso regrese a casa en paz”, manifestó.

Prioridad ciudadana

Díaz Mena afirmó que, en Yucatán, la seguridad y la vida de la gente siempre serán la mayor prioridad, como lo demuestra este operativo en el que participan las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las fiscalías General del Estado y General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Cruz Roja y el sector turístico.

Huacho invitó a los yucatecos a disfrutar estas vacaciones, pasar tiempo de calidad con la familia, manejar con responsabilidad y recordar que la mejor imagen de este verano será volver todos juntos a casa.

Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, señaló que mantener el orden y la paz no es casualidad, sino resultado de la coordinación operativa e interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, mediante un esquema en el que fuerzas federales, estatales y municipales ejecutan la planeación, el análisis de inteligencia y el despliegue estratégico en el estado.

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Paz duradera

Previamente, el Gobernador encabezó la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. “Preparamos esta temporada con el mismo trabajo que nos ha hecho uno de los estados más seguros del país, para que el verano de Yucatán sea una vez más, de paz”, afirmó.

Reiteró que la tranquilidad que caracteriza a la entidad se sostiene con el trabajo diario, la colaboración de las corporaciones y los tres órdenes de gobierno. Además, destacó que los resultados respaldan el trabajo permanente y coordinado en Yucatán.

Muestra de ello, dijo el Mandatario, es que el Índice de Paz México 2026, del Instituto para la Economía y la Paz, volvió a colocar a Yucatán en el primer lugar nacional por noveno año consecutivo.