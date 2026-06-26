¿Qué día visitar gratis Chichén Itzá en Verano 2026? Así puedes entrar sin pagar durante las vacaciones

Miles de turistas y visitantes locales aprovecharán las vacaciones de Verano 2026 para recorrer uno de los sitios arqueológicos más importantes de México.

Si planeas una escapada, existe un día específico en el que es posible ingresar gratis a Chichén Itzá, una oportunidad ideal para conocer este emblemático destino de Yucatán sin pagar la cuota de acceso.

El acceso gratuito a Chichén Itzá se mantiene todos los domingos para ciudadanos mexicanos y extranjeros con residencia permanente en México, siempre que presenten una identificación oficial vigente que acredite su nacionalidad o residencia.

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Este beneficio aplica durante todo el año, incluyendo las vacaciones de verano, por lo que los domingos de julio y agosto de 2026 serán la mejor opción para quienes buscan ahorrar en su visita.

Para los visitantes nacionales y extranjeros que no cumplen con este requisito, el acceso tiene un costo establecido por las autoridades federales y estatales.

Debido a la alta afluencia durante la temporada vacacional, se recomienda llegar desde temprana hora para evitar filas, disfrutar del recorrido con temperaturas más agradables y contar con mayor disponibilidad en los espacios de estacionamiento y servicios turísticos.

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Además de recorrer la Pirámide de Kukulcán, los viajeros pueden conocer el Gran Juego de Pelota, el Templo de los Guerreros, el Observatorio y otros vestigios que convierten a Chichén Itzá en uno de los destinos más visitados del país.

Para disfrutar la experiencia al máximo, se aconseja llevar ropa ligera, calzado cómodo, protector solar, sombrero, agua suficiente y mantenerse atento a las indicaciones del personal del sitio arqueológico durante el recorrido.