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Captan en video a una boa desplazándose entre las calles inundadas de Conkal

Un usuario de redes sociales captó en video a una boa que buscaba refugio tras las lluvias históricas en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

3 de jun de 2026

1 min

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Boa de casi dos metros se desplazaba entre las inundaciones en Conkal: VIDEO
Boa de casi dos metros se desplazaba entre las inundaciones en Conkal: VIDEO / Daniel Ix Balam

Una boa o mejor conocida como Och-kan fue captada desplazándose entre las calles inundadas de Conkal, generando alerta por la presencia de serpientes que buscan refugio ante las lluvias históricas que se registran en Yucatán.

El video fue captado por el usuario Daniel Armando Ix Balam, quien hizo un llamado a tomar precauciones en la zona por la presencia de serpientes.

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Declaró que circulaba sobre la calle 10 por 27 cuando vio a la boa, de aproximadamente dos metros de largo, la cual se desplazaba entre las calles inundadas de Conkal.

Al respecto, hizo un llamado a no matar a estos reptiles, pues forman parte importante de la biodiversidad del estado, además de circular con precaución en caso de que algún reptil se encuentre cerca.

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También pidió que en caso de que alguna serpiente ingrese a sus domicilios en busca de refugio, dar aviso a las autoridades y evitar capturarlas sin las debidas precauciones.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a atender estas situaciones para que la fauna y la población de Conkal se encuentre a salvo en la temporada de lluvias.

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