Yucatán mantiene la vigilancia ante los riesgos y secuelas de las lluvias históricas

Luego de varios días de intensas lluvias que provocaron inundaciones, suspensión de actividades y movilización de cuerpos de emergencia en diversos municipios, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó que existen condiciones para reanudar a partir de este miércoles 3 de junio las actividades educativas, económicas y sociales en las zonas afectadas del estado.

La decisión fue tomada tras una evaluación técnica de las condiciones meteorológicas y de los escenarios de riesgo que enfrenta la entidad luego de uno de los episodios de precipitaciones más intensos registrados en los últimos años.

Durante una sesión realizada en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que todas las medidas implementadas durante la contingencia tuvieron como objetivo principal proteger la vida y la integridad de la población.

“Las decisiones en materia de protección civil tienen una sola prioridad: salvaguardar la integridad y la vida de las personas”, sostuvo el Mandatario estatal ante representantes de las instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil y mandos de las fuerzas armadas.

Como parte de los acuerdos aprobados, se autorizó que desde la publicación oficial del acuerdo, ayer, empresas, comercios y demás establecimientos que permanecían comprendidos dentro de la suspensión pudieran realizar labores internas indispensables de limpieza, mantenimiento, abastecimiento, logística, verificación, carga y descarga, con el propósito de preparar una reapertura segura y ordenada.

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Las autoridades precisaron que estas acciones no significaron una reanudación anticipada de las actividades suspendidas, sino únicamente trabajos esenciales para garantizar condiciones adecuadas de operación.

La amenaza disminuye, no desaparece

El coordinador estatal de Protección Civil, Hernán Hernández Rodríguez, presentó ante el Comité Estatal de Emergencias un balance actualizado de las condiciones meteorológicas.

Indicó que para este 3 de junio se esperan precipitaciones puntuales en municipios costeros y del Noroeste del estado, pero “con una tendencia general a la disminución del riesgo”.

El funcionario enfatizó que las decisiones tomadas durante la contingencia no obedecieron a percepciones aisladas, sino al análisis técnico de escenarios de riesgo.

“La suspensión de actividades ha sido una medida preventiva para proteger vidas. Aunque las condiciones muestran una mejoría, los riesgos persisten y deben atenderse con responsabilidad”, puntualizó.

Más de 2 mil 600 llamadas de emergencia

El impacto de las lluvias quedó reflejado en la cantidad de reportes recibidos por las autoridades.

De acuerdo con el gobernador Díaz Mena, desde el pasado viernes y hasta el martes se habían recibido dos mil 639 llamadas de emergencia relacionadas con afectaciones provocadas por las precipitaciones en Mérida y municipios cercanos. Tan sólo durante la tarde del lunes se contabilizaron 88 reportes.

Entre las principales incidencias atendidas se encuentran vehículos averiados, calles anegadas, viviendas inundadas, caída de cables eléctricos, derrumbes y otros daños derivados del exceso de agua.

Las autoridades estatales informaron además que, gracias a los reportes realizados a través del número de emergencias 911, se identificaron al menos 277 calles afectadas en la capital yucateca.

Durante los días más críticos del temporal permanecieron habilitados refugios temporales en municipios como Mérida, Kanasín y Progreso para atender a las personas que requirieran resguardo.

Aeropuerto opera con retrasos

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, el Aeropuerto Internacional de Mérida mantuvo operaciones normales.

El administrador de la terminal aérea, Óscar Carrillo, informó que diariamente se realizan alrededor de 80 vuelos comerciales de pasajeros y cerca de 100 operaciones de aviación privada y de carga.

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Aunque las lluvias han provocado retrasos de entre 15 y 40 minutos en algunos vuelos, especialmente durante las tardes, no se han registrado cancelaciones.

Incluso relató el caso reciente de una aeronave que no pudo aterrizar inicialmente en Mérida debido a la baja visibilidad y tuvo que ser desviada temporalmente a Cancún antes de completar su operación.

El funcionario aseguró que las pistas y áreas operativas permanecen en condiciones adecuadas gracias a trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento realizados antes de la temporada de lluvias y ciclones.

Motul registró la lluvia más intensa del país

La magnitud del fenómeno quedó evidenciada en los registros pluviométricos reportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Hidrometeorológico Regional Mérida.

Motul registró el pasado 1 de junio una precipitación de 226 milímetros, la más alta de todo México durante esa jornada.

La cifra rompió el récord histórico de lluvia para un mes de junio en esa localidad, que era de 141 milímetros y había sido establecido durante el paso de la tormenta tropical Cristóbal en 2020. Además, se convirtió en la mayor precipitación diaria registrada en Motul en los últimos 74 años de mediciones oficiales.