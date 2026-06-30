Mérida celebra en el Monumento a la Patria el pase histórico de México al quinto partido

El Monumento a la Patria se “vistió “ de verde, blanco y rojo para celebrar junto a miles de aficionados, hubo alrededor de ocho mil personas, la victoria de México 2-0 ante Ecuador en la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo de Futbol.
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Las luces tricolor recibieron a la afición yucateca que “cerró” desde temprano esta zona del Paseo de Montejo para celebrar el pase al histórico quinto partido.
Desde el medio tiempo, antes de que se finiquitara el encuentro ante Ecuador que terminó 2-0, los meridianos ya estaban en el corazón del Paseo de Montejo para festejar la victoria.
La locura total se dio desde el silbatazo final qué dio paso a la celebración que incluyó banderas, espuma, hombres voladores y mucho baile, música y festejos.