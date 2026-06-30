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Mérida celebra en el Monumento a la Patria el pase histórico de México al quinto partido

Miles de aficionados se reunieron en Paseo de Montejo para festejar la victoria de México 2-0 ante Ecuador y el esperado pase a los cuartos de final del Mundial.

Por Redacción Por Esto!

1 de jul de 2026

1 min

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Mérida celebra en el Monumento a la Patria el pase histórico de México al quinto partido
Mérida celebra en el Monumento a la Patria el pase histórico de México al quinto partido / Por Esto

El Monumento a la Patria se “vistió “ de verde, blanco y rojo para celebrar junto a miles de aficionados, hubo alrededor de ocho mil personas, la victoria de México 2-0 ante Ecuador en la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo de Futbol.

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Las luces tricolor recibieron a la afición yucateca que “cerró” desde temprano esta zona del Paseo de Montejo para celebrar el pase al histórico quinto partido.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana
Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

Desde el medio tiempo, antes de que se finiquitara el encuentro ante Ecuador que terminó 2-0, los meridianos ya estaban en el corazón del Paseo de Montejo para festejar la victoria.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana
Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

La locura total se dio desde el silbatazo final qué dio paso a la celebración que incluyó banderas, espuma, hombres voladores y mucho baile, música y festejos.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana
Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto
Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana
Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

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