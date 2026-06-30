Mérida celebra en el Monumento a la Patria el pase histórico de México al quinto partido

El Monumento a la Patria se “vistió “ de verde, blanco y rojo para celebrar junto a miles de aficionados, hubo alrededor de ocho mil personas, la victoria de México 2-0 ante Ecuador en la ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo de Futbol.

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Las luces tricolor recibieron a la afición yucateca que “cerró” desde temprano esta zona del Paseo de Montejo para celebrar el pase al histórico quinto partido.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

Desde el medio tiempo, antes de que se finiquitara el encuentro ante Ecuador que terminó 2-0, los meridianos ya estaban en el corazón del Paseo de Montejo para festejar la victoria.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

La locura total se dio desde el silbatazo final qué dio paso a la celebración que incluyó banderas, espuma, hombres voladores y mucho baile, música y festejos.

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

Aficionados celebran la victoria de la Selección Mexicana / Por Esto

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