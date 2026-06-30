“¡Que siga sonando fuerte el grito de gol!”; Presidenta Sheinbaum felicita al Tricolor por el pase a octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana logró el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de imponerse ante Ecuador por marcador de 2-0. Partido que la presidente Claudia Sheinbaum disfrutó junto a la Jefa de Gobierno Clara Brugada en el Parque Tezozómoc.

La mandataria celebró de forma muy efusiva los dos goles de la Selección Mexicana, mientras estaba rodeada de cientos de capitalinos que se dieron cita para disfrutar del encuentro.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana

Tras el final del partido, la mandataria mandó un mensaje por medio de sus redes sociales a los jugadores de la Selección, donde los felicitó por su victoria en la cancha del Estadio Azteca.

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“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

También compartió un video animado con dedicación a la Selección Mexicana, donde la mandataria colocó el siguiente mensaje: “¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Clasifica a octavos de final”.

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