Despliegan operativos en Yucatán para combatir criaderos del mosquito transmisor del dengue

Las intensas lluvias que han dejado inundaciones en distintos puntos del estado llevaron a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) a reforzar las acciones de fumigación y control de mosquitos, con el objetivo de prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya durante las próximas semanas.

El responsable del Programa de Vectores de la dependencia, Jorge Alfredo Palacio Vargas, informó que Yucatán entró en una etapa intensiva de combate contra el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, debido a que las recientes precipitaciones han generado condiciones favorables para su reproducción.

Aunque las labores preventivas se realizan de manera permanente durante todo el año, explicó que la temporada de lluvias obliga a ampliar la cobertura de las estrategias de control, particularmente las relacionadas con la fumigación espacial y la eliminación de criaderos.

Noticia Destacada Casos de dengue caen en México durante 2026; Salud reporta cuatro muertes y avances en vacunas

Como parte de este operativo, la SSY cuenta con 40 equipos de nebulización montados en vehículos que serán distribuidos en diversas regiones del estado. Además, anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan de reforzamiento que abarcará los 106 municipios de Yucatán.

El funcionario destacó que las inundaciones y acumulaciones de agua no representan por sí mismas un riesgo inmediato de transmisión, ya que los mosquitos requieren varios días para completar su ciclo de desarrollo. Sin embargo, advirtió que este periodo representa una oportunidad crucial para intervenir y eliminar los criaderos antes de que se conviertan en focos de reproducción.

Por ello, desde el pasado fin de semana brigadas especializadas recorren zonas afectadas por las lluvias para identificar posibles sitios de reproducción. Durante estas inspecciones se determina cuáles cuerpos de agua son temporales y cuáles permanecen por más tiempo, a fin de aplicar larvicidas biológicos en los puntos donde exista riesgo de proliferación del mosquito.

Más vectores

La dependencia señaló que las condiciones actuales favorecen el aumento de distintas especies de mosquitos, entre ellas el Aedes aegypti, vector responsable de transmitir dengue, zika y chikungunya, enfermedades que históricamente registran un incremento durante los meses más lluviosos del año.

Noticia Destacada Lluvias históricas afectan a 159 colonias de Mérida; anuncian perforación de pozos y abatización contra el dengue

La vigilancia cobra especial relevancia en una entidad donde el comportamiento del dengue suele estar estrechamente ligado a la temporada de precipitaciones. Datos epidemiológicos recientes muestran que, aunque Yucatán mantiene cifras inferiores a las registradas en años anteriores, las autoridades sanitarias continúan considerando prioritarias las acciones preventivas para evitar repuntes durante el verano.

Además, especialistas y organismos de salud han advertido que las lluvias intensas incrementan el riesgo de formación de criaderos en patios, terrenos baldíos y recipientes abandonados.

Medidas preventivas

Ante este escenario, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para sumarse a las medidas preventivas mediante acciones sencillas dentro de los hogares, como eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, tapar depósitos de almacenamiento y utilizar repelente, especialmente en zonas con presencia abundante de mosquitos.

Asimismo, las autoridades recomendaron reforzar la protección dentro de las viviendas mediante el uso de mosquiteros y otras barreras físicas que reduzcan el contacto con los insectos.

En materia de salud, Palacio Vargas exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación en caso de presentar síntomas compatibles con dengue, entre ellos fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar muscular o articular. En esos casos, insistió, es indispensable acudir a una unidad médica para recibir atención oportuna y facilitar la detección temprana de posibles contagios.

Finalmente, la SSY subrayó que la participación ciudadana será determinante para complementar las labores de fumigación y control de vectores.

Las autoridades advirtieron que ningún operativo gubernamental puede sustituir la eliminación de criaderos dentro de viviendas y predios particulares, por lo que la colaboración de la población será clave para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos durante este periodo de lluvias extraordinarias que enfrenta Yucatán.