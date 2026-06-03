IMSS Bienestar aplica vacunas a comerciantes de Hecelchakán contra COVID-19 y Neumococo

Los locatarios del mercado municipal José del Carmen Ortegón fueron vacunados por el personal del hospital IMSS-Bienestar de esta ciudad para acompletar esquemas y que nadie se quede sin ser inmunizado de las enfermedades venideras, dijo la responsable de salud Guadalupe Jiménez Ku y María Angélica Xool Maas, quien estuvo promoviendo el Día Mundial sin Tabaco.

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Los del sector de salud hicieron el llamado para contrarrestar la nicotina, evitar fumar tabaco ya que es nocivo para la salud y muchos han fallecido con cáncer en los pulmones, dijo María Angélica Xool Maas, quien se encargó de llevar el mensaje en el centro de abasto para prevenir a quienes siempre fuman, y buscaron reacciones en el mercado y nadie vende cigarros en el interior y tampoco se encontró a personas fumando, y por el momento es ganancia, explicó.

Mientras, las vacunas dio inicio con los carniceros del Centro de Abasto. Hombres y mujeres aceptaron ser inmunizados para no presentar una enfermedad, aseguraron al aplicar la dosis de Neumococo y también el Covid para quien le hace falta, y se sabe que por el trabajo se les dificulta acudir al hospital y ahora se les visitó para que acepten, indicaron que de igual manera acuden a las escuelas una vez por semana. Se salen a campo y en este caso acudieron al mercado a donde se dio una buena respuesta.

Por la temporada de aguaceros se le solicitó a los tablajeros mantener mucha higiene en el centro de abasto, toda vez en sus hogares y no dejar agua en recipientes que sea causal de crear el brote de moscos y es necesario acabar con sus larvas y evitar el dengue clásico, Chikungunya o el Zika, si nos coordinamos el pueblo serán leves los padecimientos, y hasta el momento el hospital del IMSS no ha tenido casos de dengue, indicó las enfermeras de salud tras su visita en el centro de abasto.

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JGH