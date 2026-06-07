DIF Yucatán atiende a familias afectadas por lluvias en Mérida

Tras las lluvias registradas en Mérida, el Sistema DIF Yucatán mantiene la atención a familias afectadas mediante acciones de apoyo directo, seguimiento en territorio y medidas acordes con las necesidades detectadas en cada una de las comunidades.

Desde los primeros momentos de la contingencia, brigadas de la institución recorrieron distintas zonas del Sur de la ciudad para identificar afectaciones y brindar apoyo. En una primera etapa, se entregaron alimentos calientes a las familias que enfrentaban mayores afectaciones.

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Posteriormente, y en respuesta a las solicitudes, se distribuyeron lonas para proteger viviendas, espacios familiares y pertenencias dañadas por el agua.

Como parte del seguimiento, personal del DIF Yucatán realizó recorridos en asentamientos como Pueblo Unido, La Escondida, La Aldea, Santa Teresita y Roble Agrícola, donde se mantiene comunicación directa con las familias para atender sus necesidades.

En Pueblo Unido, con el equipo de la institución, se coordinó el traslado de volquetes con material de relleno para nivelar áreas afectadas por las inundaciones, reducir acumulaciones de agua y ayudar a prevenir nuevos daños.

Las medidas implementadas fueron bien recibidas por las familias.