Miles marchan en Mérida por la diversidad sexual

Mérida vivió una jornada de alta participación social durante la XXIV edición de la Marcha de la Diversidad Sexual de Yucatán, realizada sobre la avenida Paseo de Montejo. Entre consignas, banderas multicolor y expresiones culturales, miles de asistentes ocuparon la vía pública para visibilizar la lucha por el respeto a las distintas identidades y orientaciones sexuales.

El contingente partió desde el Monumento a la Patria, punto de reunión donde desde las 15:00 horas comenzaron a concentrarse participantes, activistas y colectivos. En el sitio se colocaron mensajes de protesta, entre ellos un ataúd simbólico que recordó los casos de discriminación y violencia que aún enfrentan integrantes de la comunidad en la entidad.

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Carros alegóricos

A lo largo del recorrido, carros alegóricos de distintas organizaciones dieron un tono festivo al desplazamiento que concluyó en la Plaza Grande.

Entre los grupos presentes destacó la participación de colectivos de personas no binarias bajo la consigna “Libres de ser, orgullosxs de avanzar”, así como la presencia de instancias gubernamentales y municipales como la Secretaría de las Juventudes de Yucatán (Sejuvey) con su campaña Bienestar para todxs y el programa Mérida Diversa.

Durante el evento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) desplegó personal de observación para supervisar el desarrollo de la movilización y prevenir vulneraciones a los derechos de los asistentes.

Vigilancia constante

De igual forma, organizadores del Pride Yucatán mantuvieron vigilancia constante en distintos puntos del trayecto para garantizar la seguridad del contingente y de los espectadores.

Más allá del ambiente festivo, también hubo espacio para la exigencia social. En ese sentido, el colectivo Cuirs Anti Sistema encabezó pronunciamientos críticos sobre casos pendientes de justicia, entre ellos la muerte de José Eduardo, además de denunciar la persistencia de crímenes de odio y la falta de respuestas institucionales.

Los participantes reiteraron el llamado a las autoridades para implementar acciones concretas que garanticen justicia, seguridad y no discriminación.