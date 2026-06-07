Habitantes de Ich-Ek bloquean carretera federal; exigen drenaje

Habitantes de la comunidad Ich-Ek bloquearon la tarde de ayer la Carretera Federal 261, a la altura del acceso principal del poblado, como medida de presión ante la falta de atención de autoridades estatales a sus demandas relacionadas con problemas de inundaciones.

Los pobladores señalaron que desde las 9:00 horas esperaban la presencia de representantes del Gobierno del Estado para instalar una mesa de diálogo y buscar alternativas que permitan evitar futuras afectaciones por anegaciones en la comunidad; dicha representación no acudió.

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Minutos antes de las 17:00 horas, hombres y mujeres de distintas edades comenzaron a concentrarse en la entrada del poblado. Algunos colocaron sillas, mientras que otros utilizaron piedras y troncos para cerrar primero un tramo de la vía, ampliando posteriormente el bloqueo a dos puntos más.

El movimiento fue encabezado por el comisario municipal, Marcos Basilio Poot Aké, quien inicialmente mostró resistencia a la medida, argumentando que no se contaba con la participación de la mayoría de los pobladores con derecho a voto, estimados en más de 800 personas.

En la segunda reunión del día, participaron alrededor de 250 habitantes, quienes finalmente respaldaron la decisión.

A las 16:45 horas, los pobladores firmaron un acuerdo interno de “no retirarse” una vez iniciado el bloqueo, y a las 16:55 horas cerraron formalmente la carretera federal.

El número de participantes aumentó hasta aproximadamente 400 personas, entre jóvenes, adultos y mujeres, quienes se sumaron a la protesta. Los habitantes también cerraron accesos alternos hacia terrenos mecanizados, luego de que algunos motociclistas intentaron evadir el bloqueo.

Permitieron el paso de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), así como de vehículos que transportaban personas adultas mayores, con discapacidad y embarazadas.

El cierre provocó largas filas de vehículos, incluyendo tráilers y autobuses de pasajeros. Durante el bloqueo, un motociclista que transportaba pan y tostadas perdió parte de su mercancía al intentar esquivar piedras en la zona.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, tomaron conocimiento de los hechos y se retiraron. Alrededor de las 18:45 horas, arribó personal de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes dialogaron con el comisario y propusieron la apertura intermitente de la vialidad, lo que fue rechazado.

Demandan la construcción de un drenaje en las afueras de la comunidad, el cual consideran fundamental para resolver las inundaciones que afectan a la escuela primaria Justo Sierra Méndez, viviendas en zonas bajas y áreas de cultivo.

Recordaron que en junio de 2024 sufrieron una inundación severa, tras la cual, afirmaron, autoridades estatales se comprometieron a realizar un estudio de factibilidad para la construcción del dren, compromiso que no se cumplió.

Ante esta situación, los habitantes afirmaron sentirse engañados, lo que motivó la decisión de cerrar la vía federal como medida de presión para ser escuchados y atendidos.

Luego de más de cinco horas de bloqueo, los pobladores decidieron levantarlo antes de las 10 de la noche, y afirmaron que cerrarán el paso el lunes si no son atendidos por las autoridades.