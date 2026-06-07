Yucatán, segundo lugar nacional en casos de mpox; alcanzara 18 contagios confirmados durante 2026

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los protocolos de atención ante los casos de mpox, enfermedad anteriormente conocida como viruela símica, luego de que la entidad alcanzara 18 contagios confirmados durante 2026, cifra que la coloca en el segundo lugar nacional, únicamente por debajo de la Ciudad de México.

El titular de la dependencia, Alberto Alcocer Gamboa, informó que el Estado trabaja de manera coordinada con autoridades federales para contener la propagación de la enfermedad, mediante acciones de monitoreo, aislamiento de pacientes y seguimiento médico especializado.

Explicó que cada vez que se detecta un caso sospechoso o confirmado se activa un protocolo sanitario que incluye el aislamiento temporal de la persona afectada, así como la vigilancia clínica necesaria para controlar los síntomas y reducir el riesgo de transmisión.

“Se está haciendo toda la vigilancia epidemiológica acerca de esta enfermedad. Se hace un protocolo, por el momento se aíslan y después se da el tratamiento correspondiente para poder manejarlo”, señaló el funcionario.

Alcocer Gamboa adelantó que la entidad contará con vacunas específicas e indicó que las dosis requieren un manejo especializado debido a las estrictas condiciones de conservación que exigen.

La dependencia estatal precisó que los protocolos también se aplican en personas procedentes de otras entidades o del extranjero que sean identificadas con la enfermedad, quienes permanecen bajo vigilancia médica hasta concluir el periodo de contagio y comprobar su recuperación.

De acuerdo con la información epidemiológica más reciente difundida por las autoridades sanitarias federales, Yucatán se ha mantenido durante todo el año entre las entidades con mayor incidencia de mpox en el país, posición que ha conservado desde los primeros meses de 2026. Además, los casos registrados hasta ahora corresponden a hombres.

La mpox es una enfermedad viral que puede transmitirse principalmente por contacto estrecho con lesiones cutáneas, fluidos corporales, objetos contaminados o mediante contacto físico prolongado con una persona infectada. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, dolor muscular, agotamiento y la aparición de lesiones o erupciones en la piel.

Las autoridades mantienen la vigilancia debido a que continúan registrándose casos en distintos países. En Yucatán, el mayor impacto se registró en 2022, cuando se documentó la mayor cantidad de contagios.