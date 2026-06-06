Clima en Yucatán 7 de junio: Habrá posibles lluvias puntuales y calor de casi 40 grados este domingo

La probabilidad de lluvias en Yucatán nuevamente aumenta, pues este domingo 7 de junio se prevén diversas afectaciones, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que rumbo a principios de la semana los vientos se incrementarán hacia la zona costera, provocando oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, además de un incremento en el potencial de lluvias.

Este domingo una extensa vaguada desde Centroamérica hasta la Península, provocará de lluvias puntuales fuertes en el oriente de Yucatán.

#Aviso



La interacción de diversos fenómenos meteorológicos favorecerá un incremento en el potencial de lluvias sobre Yucatán a partir del miércoles 10 de junio.



Los pronósticos meteorológicos, indican la posibilidad de lluvias fuertes a intensas en distintas regiones...(1/3) pic.twitter.com/HjaF2UZds3 — Protección Civil Yucatán (@procivy) June 6, 2026

El ambiente se tornará caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas mayores a 50 km/h.

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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 37° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 25° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 22 y 36° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

En los gráficos las condiciones del tiempo que se prevén para este sábado y los siguientes 3 días en #Campeche capital, #Cancún Quintana Roo y #Mérida Yucatán pic.twitter.com/HPB8Qk0MaR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 26° C y máximas de hasta 36° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26° y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 36° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.