Gobernador señala que no hubo daños tras sismo con epicentro en el noroeste de Cuba

Durante su transmisión en vivo semanal, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que el sismo de magnitud 6.1 registrado al noroeste de Cuba fue percibido en diversos municipios del estado.

De acuerdo con el reporte presentado por el director estatal de Protección Civil, Hernán Hernández, el movimiento telúrico provocó la evacuación preventiva de más de 2 mil 595 personas, principalmente en la zona norte de la entidad.

Asimismo, las autoridades precisaron que no se registraron daños mayores y que en ningún momento existió alerta de tsunami.

Protección Civil señaló que mantuvo coordinación permanente con la Secretaría de Marina y explicó que la alerta sísmica nacional no fue activada debido a que el sismo no ocurrió en territorio mexicano y no representó un riesgo para la población. Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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