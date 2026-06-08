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Quintana Roo / Chetumal

¡También en Chetumal! Sismo provocó evacuaciones en la capital de Quintana Roo

Hasta el momento no se han reportado daños materiales y personas lesionadas.

Por Fernando Olvera

8 de jun de 2026

1 min

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Se realizaron evacuaciones en la ciudad
Se realizaron evacuaciones en la ciudad / Fernando Olvera

Un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Occidente de Cuba, aproximadamente a 104 kilómetros de las costas de Quintana Roo, se dejó sentir en diversos puntos de esta ciudad.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), no se reportan daños ni afectaciones.

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Como medida preventiva, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo en zonas vulnerables, aeropuertos, zonas turísticas, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica.

La dependencia recomendó a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, luego del trabajo, realice una revisión preventiva de sus viviendas y reporte de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911.

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre lo sucedido.

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La dependencia recomendó a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, luego del trabajo, realice una revisión preventiva de sus viviendas y reporte de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911.

Cabe destacar que trabajadores del Palacio de Gobierno aplicaron de inmediato los protocolos de Protección Civil correspondientes y desalojaron el edificio en cuestión de minutos, sin que se reporten mayores contratiempos.

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