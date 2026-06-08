Tras el sismo de 4.2 al Sur de Yucatán, detectan grietas en un kínder de Chapab

El sismo de magnitud 4.2 registrado la mañana de este lunes en el Sur del estado, con epicentro en la zona de Chapab, dejó afectaciones estructurales en la escuela preescolar "Carmen Serdán", lo que ha encendido las alarmas entre el personal docente y padres de familia ante el temor de un posible derrumbe.

Durante la tarde, directivos y empleados administrativos del plantel reportaron los daños a las autoridades locales.

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Elementos de Protección Civil del Ayuntamiento de Chapab se trasladaron de inmediato al colegio para evaluar las condiciones del inmueble, confirmando la presencia de severas grietas en las paredes de los salones de clases, tal como se observa en reportes de la zona.

La comunidad escolar manifestó su profunda preocupación debido a que el plantel opera en una construcción antigua, lo que incrementa la vulnerabilidad de la estructura ante este tipo de fenómenos telúricos.

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Hicieron un llamado urgente a las autoridades educativas del estado para que tomen cartas en el asunto a la brevedad, realicen un dictamen pericial exhaustivo y se garantice la seguridad de los pequeños párvulos antes de que regresen a las aulas.