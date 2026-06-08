Sismo en Cuba provoca evacuaciones preventivas en Yucatán; Procivy descarta daños y alerta de tsunami

El director de Protección Civil Yucatán (Procivy), Hernán Hernández, informó que tras el sismo registrado frente a las costas de Cuba y perceptible en varios puntos de la Península, se activaron los protocolos de seguridad y monitoreo en coordinación con autoridades federales y municipales.

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El movimiento telúrico, de magnitud 4.1, ocurrió a 118 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, y provocó la evacuación preventiva de diversos edificios en Yucatán. Sin embargo, el funcionario aclaró que las acciones se realizaron en calma y orden, sin que se reportaran situaciones de pánico o daños severos hasta el momento.

“Con la Conexión Nacional de Protección Civil hemos recibido información muy puntual. Y bueno, tampoco nos han reportado hasta este momento daños severos”, señaló.

Hernández descartó además cualquier riesgo de tsunami para las costas yucatecas, luego de mantenerse en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar). Explicó que para generar una alerta de este tipo tendría que registrarse un sismo superior a los 7 grados de magnitud.

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El titular de Procivy también aclaró por qué no se activó la alerta sísmica en Yucatán, indicando que el sistema está diseñado principalmente para movimientos telúricos originados en zonas sísmicas del territorio nacional y para eventos de mayor intensidad.

“La alerta sísmica no se activa porque no está en territorios nacionales de sismo y tampoco es un sismo que represente alguna cuestión de gran magnitud”, explicó.

Asimismo, recordó que durante la mañana de este lunes también se registró un sismo de magnitud 4.2 en la zona de Chapab, cerca de Ticul, fenómeno que tampoco representó daños mayores.