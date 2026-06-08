Se registra sismo de magnitud 4.2 al Noreste de Ticul hoy lunes 8 de junio

Un temblor nuevamente se registró en el municipio de Ticul, Yucatán este lunes 8 de junio, informó el Servicio Sismológico Nacional (SMN).

Detalló que a las 10:05 de la mañana se registró un sismo de magnitud 4.2 grados al Noreste del municipio, registrando intensa movilización.

Por su parte, Protección Civil Yucatán informó que el sismo tuvo epicentro en el municipio de Chapab y a una profundidad de 5 kilómetros.

Señalaron que hasta el momento, no se han recibido o reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños, manteniéndose la coordinación con los 106 municipios del estado.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 14 km al NORESTE de TICUL, YUC 08/06/26 10:05:09 Lat 20.51 Lon -89.48 Pf 5 km pic.twitter.com/8EQPsuwnQL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 8, 2026

Zona más propensa

Aunque Yucatán no se ubica dentro de las zonas de mayor actividad sísmica del país, en los últimos años el Sur del estado ha presentado episodios esporádicos de temblores leves, principalmente en municipios como Ticul, Muna, Santa Elena y Chapab.

En total, durante el año pasado se contabilizaron varios temblores de baja magnitud en el Sur de Yucatán, la mayoría con profundidades reducidas y sin provocar afectaciones, lo que ha llevado a investigadores a considerar que estos fenómenos podrían estar relacionados con ajustes geológicos locales o fallas antiguas presentes en el subsuelo de la península.

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Especialistas han explicado que la península se caracteriza por una base geológica distinta al resto del país, compuesta principalmente por roca caliza, lo que provoca que los movimientos sísmicos que se registran sean generalmente de baja intensidad y con un alcance limitado.

Ante este nuevo evento, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y recordar que, aunque los sismos en la entidad son poco comunes, la vigilancia sísmica en la región se mantiene de manera permanente.